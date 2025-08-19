Casi la mitad de las viviendas que se construyen en Zaragoza son protegidas

No hace falta más que levantar la vista para evidenciar un hecho: las grúas de obra invaden el paisaje urbano de la ciudad de Zaragoza. El sector de la construcción sigue en auge, a la par que lo hacen los precios de la vivienda, y las cifras lo demuestran: en los primeros siete meses del año, la Gerencia de Urbanismo del ayuntamiento ha concedido ya 65 licencias para levantar en total 1.604 pisos nuevos, una cifra similar a la acumulada a lo largo de todo 2024. Del total de las viviendas que serán construidas con estos permisos, la mitad (743) serán protegidas.

Según ha detallado el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, los distritos protagonistas en este incremento de las licencias de obra concedidas son los barrios en expansión y de nueva creación, como Arcosur, Vadorrey y Valdefierro.

Así, por zonas de desarrollo urbanístico, en lo que va de año, Serrano ha destacado que el mayor peso de la construcción de viviendas en la ciudad recayó principalmente en estas tres áreas, que acumulan las siguientes cifras: en el Distrito Sur, donde están Arcosur y Rosales del Canal, se han concedido nueve licencias para construir 673 nuevas viviendas (285 viviendas libres y 388 del Plan Más Vivienda del Gobierno de Aragón); el entorno de avenida Cataluña y Vadorrey, con cuatro licencias para 188 pisos (95 VPA y 93 libres): y Valdefierro-Oliver con 3 licencias para 163 viviendas libres.

Por meses, si se desgranan los datos del consejo de Gerencia de Urbanismo, órgano competente para la tramitación de licencias de construcción, el podio lo ocupan julio (13 licencias para 715 viviendas), mayo (14 licencias para 313 pisos) y febrero (9 licencias para 186 nuevos hogares).

Estos datos, ha aseverado Serrano, “marcan una tendencia del sector al alza”, con cifras que empiezan a acercarse a las que se daban antes de la crisis del año 2008. No obstante, el concejal de Urbanismo ha insistido en que la acción del Gobierno municipal está “muy centrada en dos conceptos clave: la rehabilitación residencial y la construcción de vivienda protegida o pública”. “El Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento, a través del Plan Más Vivienda, está levantado 608 pisos de alquiler asequible en Valdespartera y Actur” ha recordado Serrano, quien también ha señalado que “hay que sumar la gran tendencia que está cogiendo la rehabilitación de vivienda, que alcanza este 2025 las 20 licencias para 81 viviendas”.

Los últimos 25 años

Si se atienda a los registros de la Gerencia de Urbanismo en este siglo, fue en 2006 cuando más vivienda se construyó en Zaragoza, con 8.940, un pico que fue decreciendo en años posteriores hasta 2010, cuando el número no sobrepasó la barrera de las 2.000 viviendas, y en cuyos límites ha permanecido a la baja.

Los datos más bajos fueron en 2014, con solo 525 nuevas viviendas; en 2012, con 759; y en 2020, año de la crisis del coronavirus, con 1.035. La media en los últimos 13 años ha estado en una horquilla de entre 1.100 y 1500 viviendas, y fue en 2023, 2024 y este 2025 cuando se ha dado un salto cuantitativo hasta rozar de nuevo la barrera de las 2.000 nuevas viviendas.

En lo que respecta a la vivienda protegida, la media de VPA sobre el total de pisos construidos en estos últimos 25 años está en el 27,26%. Sin embargo, este 2025 con 743 pisos ya, de los que el 46,3% son protegidos o públicos, registra el mejor dato total y porcentual del siglo si se excluye el periodo 2005-2010, cuando la VPA suponía entre el 50 y el 79% dado que estaban en marcha los barrios de expansión urbanística como Valdespartera, Parque Venecia y Arcosur, donde casi toda la obra tenía como objetivo la protección oficial.