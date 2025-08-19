Zaragoza, en aviso amarillo por tormentas: estas son las horas en las que lloverá con más fuerza

La ciudad de Zaragoza lleva sufriendo un tórrido verano desde principios de junio. El periodo estival ha estado marcado por unos mercurios elevados y pequeñas rachas de tormentas veraniegas. Sin embargo, se acerca el desenlace del verano y, con ello, comienza el descenso de las temperaturas.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso amarillo y naranja por tormentas en la comunidad de Aragón, por lo que esto supondría el fin de los termómetros que superan los 35 grados. Asimismo, la región entera sigue en alerta por las próximas lluvias y se prevé que se prolonguen hasta la última semana de agosto.

En Aragón, se pronostican precipitaciones que descarguen hasta 40 litros por hora. Una lluvia moderada afectará al territorio aragonés, la cual podría derivar en tormentas intensas. Por ello, se recomienda mantener la precaución en aquellos municipios en los que el aviso naranja sigue activo.

Serán las localidades del norte de Aragón, el Bajo Aragón, Gúdar y el Maestrazgo las que sufran este intenso temporal veraniego por el aviso naranja emitido por la AEMET. Se esperan grandes acumulaciones de lluvia en dicho territorio, fuertes rachas de viento y, en algunos casos, precipitaciones en forma de granizo.

Zaragoza, en alerta amarilla

En Zaragoza comenzaron las lluvias el lunes, con un total de 8,4 mm de lluvia en la capital. Fue la zona en la que más llovió, junto a Quinto, con 1,6 mm; y La Almunia de Doña Godiña, con 1,2 mm.

La alerta amarilla sigue en pie y se prevé un 90% de probabilidad de lluvia en el territorio zaragozano. Las previsiones meteorológicas indican la llegada de precipitaciones ligeras entre las 15.00 y las 23.00. No será hasta las 21:00 cuando una tormenta intensa con presencia de vientos fuertes golpee la capital aragonesa.

Asimismo, Zaragoza presenciará intervalos nubosos que advertirán de la tormenta que se aproxima a lo largo del martes. El aviso amarillo está activo desde las 14.00 hasta las 0.00 del miercoles y se pronostica una prolongación de las tormentas durante la semana, junto a una bajada de las temperaturas de más de 10 grados en comparación con la semana anterior.