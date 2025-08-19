Zaragoza ingresa 27,7 millones de euros por la liquidación de los impuestos estatales de 2023 que tenía pendiente de abonar el Gobierno de España

El Ayuntamiento de Zaragoza ha recibido esta semana la liquidación de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) del año 2023, valorada en 27.764.396,42 euros. Se trata de un importe que la Administración General del Estado tenía pendiente de abonar al Consistorio zaragozano por la liquidación de las entregas a cuenta de ese ejercicio. Procede, en concreto, del sistema de financiación local según el cual el Estado recauda impuestos como el IRPF, el IVA o los impuesto sobre el alcohol, el tabaco o los hidrocarburos, y transfiere la parte correspondiente a los ayuntamientos.

La concejala de Hacienda y Fondos Europeos, Blanca Solans, ha mostrado su satisfacción por este ingreso, que “por fin” el Gobierno de España ha realizado al Ayuntamiento y ha declarado que la previsión es recibir también, el próximo mes de septiembre, la actualización de las entregas a cuenta de 2025. En este caso, el Gobierno de España acumula ocho meses de retraso en la actualización de los importes del 2025, que el Ministerio de Hacienda se comprometió a incrementar en un 13,1%. Este compromiso fue expresado por la propia ministra María Jesús Montero hace más de un año, en junio de 2024, durante la reunión de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL).

Debido a este incumplimiento del Gobierno de España, el Ayuntamiento de Zaragoza ha tenido que afrontar, desde enero de 2025, una pérdida mensual de 5,2 millones de euros, es decir, un total de 41,6 millones hasta agosto. Finalmente, el Ejecutivo central aprobó el Real Decreto-ley 6/2025, de 17 de junio, por el que se adoptan medidas relativas a los recursos de los sistemas de financiación territorial, en virtud del cual está previsto que, en septiembre, sean actualizadas las entregas a cuenta, recuperando en el último cuatrimestre del año (de forma prorrateada) las cantidades pendientes de las ocho primeras mensualidades.

La consejera Blanca Solans ha valorado positivamente poder disponer, a partir de septiembre, de los fondos que corresponden al Ayuntamiento de Zaragoza de acuerdo a la contribución fiscal de su población.

“Afortunadamente, gracias a la buena salud financiera que hemos conseguido alcanzar en el Ayuntamiento de Zaragoza, hemos podido afrontar estos ocho meses sin recurrir a préstamos a corto plazo para cubrir ese déficit de 41,6 millones que nos ha provocado el Gobierno de España”, ha explicado la consejera. “Lo hemos hecho garantizando los servicios públicos a los zaragozanos y ejecutando las inversiones previstas en el Presupuesto Municipal, con cifras de récord que duplican las de años anteriores”, ha añadido.