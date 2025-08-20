El centro cívico de Parque Goya, más cerca: el consistorio licita por fin la redacción del proyecto después de años de promesas

El Gobierno municipal al frente del Ayuntamiento de Zaragoza ha dado un paso más para cumplir con una de esas promesas que se ha hecho en multitud de ocasiones y que, sin embargo, lleva lustros en los cajones de la casa consistorial. Se trata del centro cívico de Parque Goya, un barrio que nació hace ahora 25 años y cuyos vecinos llevan tiempo reclamando este equipamiento.

Así, el ayuntamiento acaba de licitar un contrato, valorado en 149.302,32 euros (IVA incluido), para la redacción del proyecto de ejecución del nuevo centro cívico. La empresa que resulte adjudicataria dispondrá de cuatro meses para elaborar todos los documentos que permitan, después, iniciar el proceso para otorgar el contrato de construcción del edificio, por lo que todavía queda tiempo para que las máquinas entren a trabajar sobre el terreno.

El nuevo equipamiento estará situado en una parcela de la plaza del Tántalo, junto al parque de los Tapices, la principal zona verde de este barrio zaragozano. Además, el solar limita al norte con un viario público destinado, principalmente, a área de aparcamiento; al sur con otra parcela de uso comercial; y al este con un carril bici. En conjunto, el edificio contará con 2.499 metros de superficie construida.

Promesas

La licitación de este contrato supone por tanto un nuevo paso administrativo para cumplir con los anhelos de un barrio cuya asociación de vecinos marcó como prioritaria, ya en 2017, la construcción de un centro cívico en Parque Goya. Eso sí, a pesar de que se trata de un avance, los planes del Gobierno municipal del PP no han ido tan rápido como habían planeado. Y es que en septiembre del año pasado, es decir, hace ahora casi un año, el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, anunció que el nuevo equipamiento podría inaugurarse "a principios de 2027" después de 22 meses de obras divididas en dos fases: una de 16 y otra de seis.

Pero para que esos plazos se hubieran cumplido, las máquinas tendrían que haber comenzado a trabajar en la parcela el pasado mes de mayo. Así, la inauguración de este centro cívico tendrá que esperar, aunque será el segundo que se construiría en Zaragoza con Chueca como alcaldesa después del de Vía Hispanidad -otra histórica promesa que llevaba años sin cumplirse-.

Y es que el centro cívico de Parque Goya es casi ya un clásico en el listado de partidas presupuestarias que el ayuntamiento deja sin ejecutar. En 2018 se iban a destinar a 100.000 euros a este proyecto. En 2020, 15.000 euros. En 2021, 50.000 euros. En 2022, 80.000 euros. En 2023 la cifra ascendió hasta a los 580.000 euros. Y en 2024 fueron 130.000 €. Pero todo este dinero nunca acabó destinado al fin para el que se pensó hasta ahora, cuando ya por fin sí que existe un papel que dota de credibilidad las promesas hasta ahora incumplidas.

Según consta en el anteproyecto que servirá de base para la redacción del proyecto, el presupuesto para construir el edificio será de 5.573.429 euros. El edificio contará con vestíbulo, aseos, almacenes, despachos, un escenario totalmente equipado, dos aulas, dos talleres, dos salas y una cafetería con barra, cocina, almacenes y baños. El centro cívico tendrá tres plantas y un sótano.