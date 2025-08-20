Una plaga de escarabajos ataca varios árboles de un barrio de Zaragoza

Una plaga de escarabajos ha encontrado en los árboles de un barrio de Zaragoza un lugar ideal para habitar este verano. Sin embargo, su presencia no es positiva para estos ejemplares que, tras ser dañados, van a tener que ser retirados, según ha informado el Ayuntamiento de Zaragoza tras las inspecciones generales que se hacen al arbolado para prevenir riesgos como roturas de ramas o plagas.

Durante estas acciones, han detectado que seis ejemplares de olmo pumila de la calle Halcón Maltés, en el distrito de Valdespartera, están afectados por galeruca, un escarabajo que ataca a esta especie y que los ha llevado a un estado fitosanitario "muy deficiente". En los próximos días se retirarán estos árboles, que serán sustituidos por ejemplares resistentes a plagas en una próxima campaña de plantación.

En los seis casos, el estado era similar. "Todos tienen muy afectadas sus copas por este insecto, que los ha debilitado progresivamente hasta secar prácticamente toda su copa, sin posibilidades de recuperación", ha indicado el consistorio. Durante las últimas campañas vegetativas, ya habían perdido gran parte de sus hojas, con "escasa capacidad" de rebrote.

Del mismo modo, el ayuntamiento ha indicado que su mantenimiento "supone un foco activo de dispersión de la plaga hacia ejemplares colindantes" y hacia otras zonas verdes de la ciudad. Además, la presencia de ramas secas, que podrían romperse y caer, comprometen la seguridad de los ciudadanos, han añadido.

"La permanencia de ejemplares secos o con plagas activas contraviene las buenas prácticas de gestión del arbolado urbano y puede derivar en la pérdida de más ejemplares sanos, por lo que es necesario actuar en ellos", han apuntado. En este caso, se ha decidido su retirada, ya que los ejemplares no tenían viabilidad y los tratamientos posteriores habrían sido "inútiles". Además de esta actuación, se ha realizado un tratamiento mediante endoterapia contra la galeruca del resto de ejemplares de la calle, para evitar su propagación.

Por otro lado, este mismo miércoles se procede a la retirada de dos chopos en mal estado en el Camino de la Acequia del Cano, en Garrapinillos, tras la caída de un tercero ayer. Los técnicos municipales han analizado los dos ejemplares, que estaban cubiertos de hiedra y presentaban un riesgo inminente. Estos trabajos están suponiendo cortes de circulación en esta vía durante esta mañana.

Nuevas plantaciones

El Ayuntamiento de Zaragoza cuenta con un Plan de Reposición de Arbolado Urbano, que a lo largo de 2025 plantará más de 1.700 árboles en los diferentes distritos y barrios de la ciudad.

Su objetivo es cubrir no solo las bajas que se producen de manera inevitable, sino que la renovación utilice criterios actuales y racionales en cuanto a tipo de arbolado, disposición, creación de nuevos espacios de sombra, etcétera, que ofrezcan, además, mayores posibilidades de durabilidad a largo plazo.

La primera fase de plantación se realizó entre enero y marzo, mientras que está prevista una segunda entre los meses de octubre y diciembre. El procedimiento comienza analizando el alcorque, para determinar si se debe o no volver a plantar en esa ubicación, con la misma especie u otra, por tratarse de especies exóticas invasoras o no ser la más adecuada por el tamaño en estado adulto del ejemplar.

Para la elección de las especies se tiene en cuenta que sean especies adaptadas al clima semiárido de Zaragoza, diversificando esta selección para aumentar la resiliencia del ecosistema urbano. Por otro lado, se implementan mejoras en los suelos de plantación para optimizar la infiltración y la calidad del sustrato y optimizar la retención de agua, aspectos que favorecen el éxito de la plantación.