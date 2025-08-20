Zaragoza continúa ampliando su oferta comercial con la incorporación de franquicias que ya han triunfado en el resto de ciudades. GranCasa se posiciona como uno de los centros comerciales que mejor se adapta a las nuevas tendencias de consumo, siendo la opinión y las necesidades de los clientes lo que prima a la hora de atraer marcas a sus pasillos.

En el mes de julio, Primark abrió sus puertas en el centro comercial del barrio del Actur, donde antes se alojaban dos negocios muy populares como H&M y Tous.De esta manera, se intenta revitalizar el centro comercial y se espera que sea un éxito.

Sin embargo, la llegada de Primark no es la única que va a reactivar el ocio en el centro comercial. Normal, la tienda que productos normales a precios anormales que desembarcó en la céntrica calle Alfonso revolucionando el comercio del Casco Histórico de la ciudad, ha abierto sus puertas en el centro comercial del Actur.

EN IMÁGENES | Una popular cadena de productos cosméticos 'lowcost' abre su segunda tienda en Zaragoza / Jaime Galindo

Fiesta de bienvenida

Normal ha preparado una gran fiesta de bienvenida debido a la apertura de su nueva tienda, situada en la última planta del centro comercial. Los clientes que se registraron a través de un QR de la lona que cubría las cristaleras recibieron un obsequio de bienvenida.

Normal está especializada en vender productos de cosmética a precios económicos y dentro de sus establecimientos se pueden encontrar productos de diversas gamas: limpieza, higiene, cuidado de la piel, champú, maquillaje y algunos 'snacks' atípicos.

Normal no es la primera franquicia exitosa que ha abierto sus puertas en GranCasa este año. Y es que Primaprix abrió sus puertas en el centro comercial del Actur a principios de 2025. Un supermercado que se está expandiendo rápidamente por todos los barrios de Zaragoza gracias a sus productos de marca a precios muy competitivos.