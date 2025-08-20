Zaragoza, a la caza de los microplásticos en el agua: "A día de hoy no hay un sistema capaz de eliminarlos"

Los microplásticosse han convertido en uno de los grandes problemas de contaminación de las aguas en la actualidad. Son piezas de menos de 5 milímetros de diámetro que no pueden retirarse de los ríos y los mares por su escaso tamaño y que acaban dentro de los organismos que viven en el agua y también, dentro de los que bebemos de esas mismas aguas. Para tratar de resolver este problema se ha puesto en marcha el proyecto europeo Upstream, una iniciativa público-privada que cuenta con 8 millones de euros de inversión y en la que está participando Zaragoza.

"No hay un sistema en el mundo capaz de detectar ni eliminar los microplásticos. Ese es el gran problema", ha explicado este miércoles el responsable de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano. En una visita a las instalaciones de la depuradora de La Almozara, el concejal ha conocido de primera mano la tecnología que se va a probar en la capital aragonesa para, precisamente, tratar de detectar estas partículas contaminantes.

La máquina se ha instalado ya y empezará a funcionar en septiembre, cuando comenzará a coger tomas de líquido del agua que se vierte al río una vez que ha sido depurada. El objetivo del sistema que se ha implantado en Zaragoza es detectar esos microplásticos para poder encontrar después una técnica que permita filtrarlos y, por lo tanto, retirarlos. La tecnología se encuentra en fase de prueba piloto y, si funciona, podrá llevarse a una escala industrial.

Cómo funciona el sistema

El módulo extraerá de la depuradora 200 litros en cada toma. Funcionará cinco días a la semana, una semana al mes a lo largo de todo el año para así poder tener las conclusiones listas en el último trimestre de 2026. La máquina que hay en la depuradora contiene unos filtros especiales por los que se hace pasar el líquido, que después se lleva a un laboratorio de Barcelona para poder comprobar si hay presencia de plásticos milimétricos. Se espera que los más pequeños que el sistema pueda captar tengan 25 micras, es decir, 0,025 milímetros, el mismo tamaño, por ejemplo, que una célula endotelial (que son las que recubren el interior de los vasos sanguíneos) o la mitad de lo que mide un espermatozoide.

Las muestras que se extraigan se harán del agua ya depurada, lo que da cuenta que en estos momentos no existe ninguna tecnología en el mundo que impida que estas micropartículas acaben en los ríos y los mares. Según diversos estudios se calcula que los humanos llegamos a consumir varios gramos de plásticos al mes de forma inconsciente cuando bebemos o comemos alimentos.

"En Zaragoza los trabajos se centran en la filtración del agua antes de que llegue al río, pero en otros países están probando otras tecnologías para la eliminación biológica de estos residuos a través de microorganismos que los destruyen", ha explicado Serrano. En el proyecto participan en total 22 socios entre institutos de investigación, empresas e instituciones públicas. Desde Zaragoza la coordinación la ejerce la compañía Aitiip, instalada en la capital aragonesa.

La capital aragonesa no está sola en esta misión. Otras ciudades de once países europeos están también probando diferentes tecnologías que permitan detectar y eliminar los microplásticos de las aguas. El objetivo del proyecto es estudiar la presencia de estas partículas en siete ríos del viejo continente que desembocan en diferentes mares. Los escogidos son el Ebro, el Danubio, el Queich (Alemania), Stoke-on-Trent y Redditch (Reino Unido) y Ticino y Olona (en Italia).