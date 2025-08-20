Zaragoza, a la espera del Gobierno central para poder renovar su sistema de depuración
La capital aragonesa es la única que se "ha pagado de su bolsillo" las depuradoras. Una nueva podría suponer una inversión que oscilaría entre los 220 y los 300 millones
El Gobierno municipal al frente del Ayuntamiento de Zaragoza sigue buscando la fórmula para renovar el sistema de depuración de la ciudad ahora que la estación de La Cartuja está próxima a finalizar su vida útil. Este miércoles, el concejal de Urbanismo e Infrastructuras, Víctor Serrano, ha explicado que son tres las opciones que hay sobre la mesa pero todas ellas pasan porque lleguen fondos desde el Ministerio de Transición Ecológica.
Así, la primera opción podría pasar por construir una nueva depuradora y dejar de utilizar la de La Cartuja, si bien una alternativa sería construir una nueva instalación más pequeña y seguir utilizando la de este barrio rural. La tercera opción sería remodelar las estaciones depuradoras ya existentes para redimensionarlas y adaptarlas a los nuevos tiempos. Se elija lo que se elija la inversión se irá por encima de los 220 millones de euros y podría llegar incluso a los 300 millones, el doble que la nueva Romareda.
Por ello, Serrano ha vuelto a reclamar al Gobierno central que les dé una respuesta sobre si colaborarán en la financiación de estas nuevas instalaciones puesto que de ello dependerá todo lo demás. "Zaragoza hasta ahora ha hecho los deberes en materia de limpieza de las aguas", ha explicado el concejal, quien ha dicho que lo que "no puede volver a pasar" es que la ciudad se costee por si sola y "a pulmón la nueva depuradora". "Somos la única ciudad de toda España que lo ha hecho", ha recalcado.
Una vez obtengan una respuesta del ministerio, el ayuntamiento medirá también en qué grado puede pedirle implicación al Gobierno de Aragón. Mientras tanto, el consistorio ha prorrogado el contrato de gestión de la depuradora de La Cartuja, unas instalaciones en las que se van a invertir 6 millones de euros para poder actualizarse.
