Chueca anuncia que las piscinas de La Almozara estarán construidas en marzo de 2027

Se trata de uno de los proyectos que más se le han atragantado al PP desde que se hizo con la Alcaldía de Zaragoza allá por 2019. Las piscinas de La Almozara son uno de esos equipamientos mil veces prometidos y que todavía consta solo sobre el papel. Sin embargo, este jueves, la alcaldesa Natalia Chueca ha puesto fecha para la inauguración de estas demandadas -y polémicas- piscinas: marzo de 2027.

Ese es el plazo fijado para terminar la primera fase de una obra que servirá para levantar el que se conocerá como Centro Deportivo Municipal La Aljafería. En una segunda fase, que se inaugurará más tarde, se construirán además instalaciones a cubierto como un pequeño spa-balneario, salas de fitness y entrenamiento funcional e incluso hasta una ludoteca.

Esto será posible si se cumplen los plazos, algo que en el caso de las piscinas de La Almozara no ha ocurrido siempre. En el año 2022 el proyecto de construcción y gestión de estas mismas instalaciones ya fue adjudicado a la empresa BPXSport, pero la compañía acabó renunciando y el proyecto comenzó entonces comenzó un a travesía administrativa llena de obstáculos que obligaron, a principios de año, a cambiar de planes y cambiar la fórmula jurídica mediante la cual se explotará este recinto deportivo copiando el método seguido en las piscinas del Distrito Sur, que en pocos meses de tramitación consiguieron salir adelante. Los trabajos en la parcela de Valdespartera en la que se levantarán ya han comenzado bajo rasante y este último trimestre del año estará listo el proyecto de ejecución para poder comenzar con la obra civil.

Chueca, este jueves en el pabellón Siglo XXI, donde ha hecho el anuncio sobre las piscinas de La Almozara. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Sea como fuere, la alcaldesa ha anunciado que en los próximos días se publicará la licitación de las piscinas de La Almozara. A partir de entonces, las empresas interesadas podrán presentar ofertas en un plazo de 45 días. Después se analizarán las propuestas -si las hay- y se iniciará el proceso de adjudicación para que las obras puedan comenzar el año que viene.

En la licitación, el consistorio establecerá las bases y los requisitos que tendrán que cumplir las instalaciones, pero será la empresa adjudicataria la que se encargue de su diseño siempre bajo la supervisión del ayuntamiento. Las obras se desarrollarán en dos fases con el objetivo de que las nuevas piscinas exteriores estén listas para el verano de 2027, un año, dicho sea de paso, en el que habrá elecciones municipales. Más tarde se completará el CDM La Aljafería con la finalización de las instalaciones complementarias.

Los proyectos de las piscinas de La Almozara y el Distrito Sur tienen similitudes pero también diferencias. Tras el cambio de la fórmula jurídica del proyecto de La Almozara, ambos recintos van a explotarse por una empresa privada mediante el derecho de cesión de superficie y no como una concesión administrativa, lo que permite prolongar el periodo de gestión hasta los 75 años, lo que hace más atractiva y rentable la inversión para las compañías privadas.

El modelo de gestión

Además, aunque sea una empresa externa la que se encargue de la gestión de las piscinas, los precios de todas las instalaciones y actividades que ya existen en la red pública municipal serán los mismos. Es decir, entrar a las piscinas de La Almozara costará lo mismo, por ejemplo, que a las de Ciudad Jardín y a las de La Granja. "Esto permite que los ciudadanos disfruten de un servicio público sin que el ayuntamiento tenga que desembolsar ni un euro", ha explicado la alcaldesa. No obstante, esta fórmula genera también críticas entre la oposición de izquierdas y los vecinos, que piden que la gestión del recinto sea 100% pública.

La alcaldesa, eso sí, no se ha atrevido a ponerle cifras a la inversión que será necesaria para acometer estos trabajos, si bien ha dicho que será proporcional a lo que la empresa Enjoy gastará en las piscinas de Distrito Sur. En ese caso serán 18 millones de euros para urbanizar un terreno de 26.000 metros cuadrados. En el caso de La Almozara son 18.000 metros cuadrados los que ocupará el recinto, por lo que los millones serán algunos menos.

Otra de las diferencias entre ambos proyectos es, por tanto, el tamaño. En La Almozara, por la superficie de la parcela (que se situará junto al parque de La Aljafería y entre el barrio y la avenida Ciudad de Soria), no habrá pabellón multideportivo. Además, mientras que en Valdesparterael consistorio hará una aportación inicial de más de 5 millones de euros para ayudar a financiar las obras, algo que no ocurrirá en La Almozara puesto que el consistorio entiende que, al ser unas instalaciones más reducidas, la empresa adjudicataria podrá hacerse cargo por sí sola de la inversión inicial.

La compañía que se haga con el contrato que se licitará en los próximos días, además , deberá pagar un canon mínimo de 1.270.000 euros a lo largo de los 75 años de gestión del recinto, lo que suponen apenas 17.000 euros al año de ingresos para el consistorio. No obstante, los licitadores pueden mejorar al alza esa cantidad y esa será una de las claves a la hora de adjudicar el contrato.

Así será el CDM La Aljafería

Según ha explicado la alcaldesa, el nuevo Centro Deportivo Municipal La Aljafería contará con una zona de deporte y salud "en seco", con un área destinada al fitness, ejercicios de cardio y de entrenamiento funcional. También habrá salas de actividades dirigidas y zona de entrenamiento exterior. Por otra parte se construirá una zona de "salud húmeda", con vasos de piscina de nado libre, piscina de enseñanza y aquagym, así como balneario y spa y hasta una ludoteca. En el exterior habrá una pradera con piscinas al aire libre y pistas de pádel.