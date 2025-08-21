Lío en el comité de Avanza: la fricción entre los sindicatos deja una convocatoria de huelga en el aire

¿Habrá huelga en el servicio del autobús urbano de Zaragoza? La respuesta a día de hoy sigue siendo una incógnita. El comité de empresa de Avanza se ha reunido este jueves en una reunión ordinaria en la que debían decidirse las medidas que iban a tomar los sindicatos después de la última reunión con la dirección de la compañía, que acabó sin acuerdo, pero la histórica división que existe en el seno de la representación legal de los trabajadores entre las diferentes secciones ha hecho imposible sacar algo en claro del encuentro que han mantenido.

Por partes. La reunión ha comenzado con varias propuestas de huelga encima de la mesa. Cada uno de los sindicatos ha hecho la suya y finalmente se ha aprobado una propuesta por consenso que implicaba comenzar los paros parciales el próximo 8 de septiembre y que se iban a extender hasta el 31 de octubre, por lo que las Fiestas del Pilar, un año más, iban a verse afectadas por una huelga en el transporte público en un momento en el que la demanda crece exponencialmente.

Hasta ahí todo claro. El lío ha venido cuando los sindicatos han tratado de conformar el comité de huelga, un organismo encargado de negociar con la empresa mientras duran los paros y que debe conformarse por ley con un máximo de 12 miembros. El comité de empresa, que es la representación legal de los trabajadores cuando no hay conflictos abiertos, está conformado por 23 miembros: seis de CCOO (que ostente la presidencia), seis de Sattra (que ostentaba la presidencia hasta las anteriores elecciones del año pasado), cinco del CUT, cuatro de UGT y dos de CSIF. Pues bien, el problema ha llegado cuando esa misma proporcionalidad se ha tratado de trasladar a los doce miembros con los que debe contar el comité de huelga.

Dos facciones enfrentadas

Por representatividad, CCOO debía contar en ese órgano con cuatro miembros, Sattra con tres, el CUT con otros tres, UGT con dos y CSIF con uno. Pero el problema es que esta configuración deja dividido en dos un comité en el que existen dos bloques diferenciados: CCOO, UGT y CSIF, con seis votos; y Sattra y el CUT, con otros seis. ¿El problema? Que ante cualquier votación podría haber empate entre las dos facciones enfrentadas, por lo que los conflictos podrían alargarse o, la huelga, sin ir más lejos, no podría desconvocarse en caso de enfrentamiento entre las partes.

Ante esta situación, el presidente y portavoz del comité, Raúl Cabeza, de CCOO, ha propuesto que él, como representante máximo de la representación legal de los trabajadores, forme parte del comité de huelga y que sean los otros once huecos los que se repartieran según la representatividad de cada sección sindical, rompiendo así el empate y dejando en mayoría al bloque de CCOO, UGT y CSIF, que obtuvieron un mayor porcentaje de votos en las últimas elecciones.

Pero esta propuesta no ha gustado en el otro lado, por lo que ni Sattra ni el CUT han firmado el acta. Esto hace que la huelga, aunque se haya acordado, no pueda convocarse. Sattra ya se ha mostrado en contra de los paros por considerar que el reparto de sitios en el comité de huelga podría ser ilegal.

Habrá que esperar al próximo 2 de septiembre, plazo máximo para aprobar el acta de la reunión de este jueves, para conocer cómo se resuelve este entuerto. En todo caso, la huelga ya no podría empezar el día 8 de septiembre puesto que no se cumplirían los plazos establecidos legales entre la convocatoria de los paros y el inicio de los mismos. Sería entonces el día 15 cuando podrían comenzar.

En caso de que sea así, la huelga tendrá lugar de la siguiente manera: de lunes a viernes los conductores de Avanza pararían de 12.30 a 13.30 horas y de 14.30 a 15.30 horas. Además, entre el 4 y el 13 de octubre, es decir, durante las Fiestas del Pilar, a esas franjas se añadirían tres más: de 8.00 a 9.00 horas; de 20.00 a 21.00 horas; y el primer tramo del servicio nocturno.