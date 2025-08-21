Primer paso para la reforma integral de esta importante calle de Las Fuentes tras salvar un escollo legal

El Ayuntamiento de Zaragoza va a sacar a información pública el proyecto de reforma de una de las calles más importantes del barrio de Las Fuentes. Se trata de la calle Doctor Iranzo, que se renovará integralmente en el tramo comprendido entre Cardenal Cisneros y Silvestre Pérez con un presupuesto máximo de 3.932.850 euros (IVA incluido).

Esta es una de las vías que la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, había anunciado dentro de su plan de reforma integral de calles. Sin embargo, esta reforma ha sufrido un varapalo que el consistorio ha tenido que salvar para poder realizar esta remodelación. Y es que en noviembre de 2024 el ayuntamiento licitó un contrato por casi 70.000 euros para la redacción del proyecto de ejecución de los trabajos, pero el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón interpuso un recurso contra esos pliegos y el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) lo estimó.

Esto motivó que el ayuntamiento desistiera de esa licitación y, finalmente, ha sido la Oficina Técnica del Viario Público la que ha redactado el proyecto de ejecución de las obras. Ese documento, que contiene todos los detalles de la reforma que se va a realizar, es el que ahora se va a someter a información pública para que las partes interesadas puedan conocerlo y presentar alegaciones en caso de que lo consideren necesario.

Así será la reforma

Así, tras salvar este escollo legal, el ayuntamiento da el primer paso para la reforma de la calle Doctor Iranzo. Una vez que se termine el periodo de información pública, los técnicos municipales deberán revisar las alegaciones en caso de que se haya presentado alguna y estimarlas o desestimarlas. Después, el proyecto definitivo podrá ser aprobado para, a continuación, licitar las obras, que tendrán una duración estimada de once meses.

Doctor Iranzo es una de las principales arterias de Las Fuentes y cruza el barrio de norte a sur, atravesando las principales avenidas como son Compromiso de Caspe y Rodrigo Rebolledo. El planteamiento del ayuntamiento es reformar Doctor Iranzo en el tramo comprendido entre las calles Silvestre Pérez y Cardenal Cisneros, por lo que las obras irían desde el colegio Las Fuentes hasta el instituto Pablo Serrano. En los pliegos que fueron recurridos por el Colegio de Arquitectos, el consistorio dejó escrito que se consideraba "adecuado" que el diseño de la nueva calle "permita un uso ciudadano estancial o alguna pequeña zona verde, dentro de las posibilidades".

En total, se actuará en una superficie de 8.000 metros cuadrados. En todo este ámbito se renovarán integralmente las tuberías de agua potable y saneamiento, la pavimentación y el alumbrado público.