Reabre una querida terraza del barrio Las Fuentes con una curiosa apuesta: "Lo daban por perdido"

Corría el año 2012 cuando una singular terraza comenzaba a ofrecer sus servicios en el barrio de Las Fuentes durante la época estival. Mientras, en los meses de invierno, los vecinos reclamaban ese café al sol invernal que tanto se agradece en Zaragoza. Situado en el tranquilo parque Glorietas de Goya, junto al Camino Las Torres, los usuarios esperaban al verano para disfrutar de sus citas —formales e informales— con una refrescante bebida y algo para picar; pero, llegado el 2025, la terraza no abrió sus puertas.

Un descontento general ante este hecho hizo que un hostelero cogiese fuerzas para remendar aquel agujero que el cierre había causado en la vida social de los vecinos. En pleno agosto, Pedro Campos subió la persiana del Balcón de Las Fuentes y dio comienzo a su primer negocio tras 17 años en el mundo de la hostelería.

"Está siendo un arranque difícil", admite Pedro. Una apertura que se ha dado en un mes en el que la gente coge carretera y manta y se embarca en sus viajes veraniegos, dejando atrás las grandes ciudades. Pero, a pesar de todas las dificultades que esto conlleva, el dueño ha comenzado con muchas ganas de servir a los zaragozanos sus manjares.

Pero sus fogones, de momento, no prenden llama ni fríen patatas. Con un cartel que anuncia que su "cocina está de vacaciones", invita a que te lleves "la cena de glovo, de casa o de tu suegra". "Por ahora dejo que cada uno se traiga su comida de su casa y, así, puedan disfrutar del ambiente sin necesidad de tener que pedir lo que hay en el restaurante, con total libertad cada uno puede traerse lo que quiere", expone Pedro.

Terraza El Balcón de Las Fuentes. / PEDRO CAMPOS

Y es que unos contratiempos en la burocracia y en el personal hicieron que el hostelero tuviese que tomar esta curiosa decisión. "La gente puede hacer un picnic en mi mesa de mi bar, que yo pongo la bebida y el buen ambiente", señala el propietario. En lo que los demás bares censuran, Pedro ve una oportunidad de negocio que le comienza a dar frutos en este barrio zaragozano.

"Voy a estar aquí todo el año"

Un futuro halagüeño se presenta ante el Balcón de Las Fuentes, con la apertura de sus barriles durante todo el año. El salto de los tórridos veranos a los recelosos inviernos ha sido una noticia que los vecinos han agradecido y se ha presentado con "una gran aceptación, porque ya lo daban por perdido".

"Lo mío es vocacional y voy estar aquí todo el año para dar un servicio que el cliente necesita de manera continua —manifiesta Pedro—. Tienen ganas de ver qué es lo que voy a aportar yo, porque saben que puedo hacer cosas muy chulas". Próximamente, una carta unirá "todo lo bueno de cada cocina" que le han brindado los 17 años en el mundo hostelería.

Actualmente, el local está rodeado por el arte urbano, pero Pedro le dará su toque personal: "Vamos a darles un pequeño guiño con esas canciones que nos han marcado en Aragón, y darles ese pequeño homenaje que tanto a mí me gustan en los murales que tengo detrás". Unas paredes y un ambiente que te harán quedarte en la terraza, como dice Amaral, "toda la noche en la calle".