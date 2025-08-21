El misterio del pregonero o pregonera de las próximas Fiestas del Pilar se resolverá en septiembre

Queda apenas un mes y medio para que desde el balcón del Ayuntamiento de Zaragoza se dé inicio las Fiestas del Pilar.Este 2025, el pregón será el sábado 4 de octubre, pero todavía queda por resolverse la principal incógnita de ese día: quién será el encargado de encender la mecha del cohete que marca el inicio de los festejos. En los últimos años, para estas fechas ya se había dado a conocer la o las personas designadas para tal honor, pero en esta ocasión el consistorio ha decidido esperar "para generar más expectación".

Así lo ha explicado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quien ha sido preguntada a este respecto en una rueda de prensa. "No nos olvidamos de las Fiestas del Pilar", ha dicho, y ha avanzado que será en septiembre cuando se dé a conocer el o los nombres de los pregoneros, así como todas las novedades que traerán las próximas fiestas.

El año pasado fue ya en febrero cuando se supo que Juanjo Bona y Naiara, concursantes aragoneses de la última edición de Operación Triunfo, iban a ser los pregoneros. Ellos dos se postularon previamente para ello durante la grabación del programa y, en una visita al consistorio tras salir de la academia, la alcaldesa les comunicó que sus anhelos iban a convertirse en realidad.

El año anterior las pregoneras fueron las jugadoras del Casademont Zaragoza, que ese año se proclamaron campeonas de la Copa de la Reina de baloncesto. Fue en abril cuando se comunicó la decisión. Sin embargo, este 2025, a menos de dos meses, la designación sigue siendo una incógnita, aunque ya se ha especulado con algunos nombres.

La zaragozana Salma Paralluelo, una de las estrellas de la selección española de fútbol femenino que se proclamó subcampeona de Europa este verano, sería una de las candidatas. El problema es que el calendario de LaLiga complicaría que la futbolista pudiera estar presente ese sábado en Zaragoza, por lo que cabría esperar un nombre diferente. En septiembre se resolverá la incógnita.