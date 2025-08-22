La avenida Cataluña, ante la llegada de vecinos y la falta de servicios: "¿Para qué quiero un Burger King si no tengo un supermercado?"

Se trata de una de las avenidas más largas de la ciudad de Zaragoza y, a pesar de que hasta hace no mucho eran fábricas y no grúas levantando viviendas las que imperaban en el paisaje, la avenida Cataluña está conectada con el corazón de la ciudad en apenas minutos. En los últimos años son varias las promociones de pisos que se han construido en este entorno después de una reforma integral de la vía que llevaba tiempo haciéndose esperar (y a la que aún le falta completar una tercera fase). Pero el boom inmobiliario todavía no ha conseguido transformar esta zona al norte del Ebro.

"De momento no se está notando nada. Muchas de las casas nuevas todavía no están habitadas, pero espero que a partir de octubre y noviembre comencemos a notarlo", explica Sergio Aguilar, que regenta la cafetería Azabache, situada justo al lado del centro de especialidades Grande Covián. Su clientela, explica, no son vecinos, sino en su mayoría ciudadanos que acuden al médico, no solo desde distintos puntos de Zaragoza sino también desde los barrios rurales y pueblos de alrededor de la capital.

Sergio Aguilar, en la cafetería Azabache, situada justo al lado del CEM Grande Covián. / EL PERIÓDICO

De ahí el motivo por el que espera que en octubre las ventas vayan a más, porque será entonces cuando se pongan en marcha las urgencias de tarde en los centros de especialidades. Pero Aguilar opina que, de aquí a unos meses, cuando comiencen a completarse las promociones de vivienda que están en construcción, sí que lleguen hasta el barrio nuevos habitantes que le permitan tener una clientela más fija conformada por vecinos de la zona. "Cuando terminen todo lo que están haciendo va a venir muchísima gente a esta zona, ya pueden poner más médicos", avisa el hostelero.

Desde la puerta de su establecimiento se ve el solar donde se situaban las antiguas naves de Galerías Primero, situado en la esquina entre la avenida Cataluña y la Z-30. Allí, al calor del desarrollo urbanístico de la zona, van a abrir dos restaurantes de comida rápida. Pero, una vez se cruza la rotonda hacia Santa Isabel, pocos son los negocios abiertos en la avenida. Una panadería, una tienda de colchones y un bar. Poco más. Por el momento, el aumento de la población que se prevé en la zona no ha atraído a ningún emprendedor. El resto de locales disponibles están vacíos y con carteles que anuncian su traspaso.

Nuevas promociones de vivienda

Los que sí que se han sentido atraídos por esta zona, y eso es innegable, son los promotores inmobiliarios. En la esquina opuesta a la que se construirán los dos nuevos restaurantes de comida rápida las máquinas ya trabajan en el movimiento de tierras para levantar una urbanización de 141 viviendas de 2, 3 e incluso 4 dormitorios. Cuando estén acabadas y vendidas, esto supondrá la llegada de, por lo menos, 280 vecinos nuevos a la calle. Como poco.

Pero es que en el solar de enfrente ya se anuncia otra promotora. "Próximamente, tu nuevo hogar", reza el cartel. Ahí, entre las calles Isla de Mallorca, Santa Fe y la propia avenida Cataluña se levantará un bloque con otros 60 pisos. A su lado hay ya otro edificio que se acabó de construir hace poco.

Un cartel anuncia una nueva promoción de 141 viviendas en la avenida Cataluña en un solar en el que ya trabajan las máquinas. / EL PERIÓDICO

"Hay mucha obra, pero no se ve gente nueva", opina un vecino esperando en la parada del 28 frente a un bloque de pisos con varias décadas de antigüedad. "Yo llevo viviendo aquí toda la vida", añade el hombre, que prefiere no dar su nombre. Sobre la reforma de la avenida, cuenta, "hay opiniones encontradas". "A varios vecinos les expropiaron y han quitado plazas de aparcamientos. De qué me sirve semejante avenida si no hay tiendas ni comercio en el que poder hacer la compra. ¿Para qué quiero un Burger King si no tengo un supermercado?", menciona.

Ante la llegada de nuevos vecinos, este zaragozano teme que se saturen "todavía más" los servicios públicos, como el centro de salud. "Está bien que construyan pero, ¿tanto? Necesitamos equipamientos para los que llevamos viviendo aquí toda la vida. Si esto se llena, lo poco que hay se va a colapsar", añade. Seguidamente, se mete en la aplicación del Salud para demostrar cuándo le dan la primera cita en el centro de salud de La Jota para su médico de cabecera: "Si la pido ahora me dan para el 9 de septiembre, en tres semanas".