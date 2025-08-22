Esta será la novedad de la Ofrenda de Flores de 2025

Dentro de la labor de enriquecimiento de la oferta que compone las Fiestas del Pilar y ofrecer, como en este caso, nuevos matices en los actos más emblemáticos del programa, el Ayuntamiento de Zaragoza incorpora este 2025 una propuesta cultural y artística por primera vez en la Ofrenda de Flores. En la Plaza del Pilar podrá contemplarse una alfombra floral realizada por la prestigiosa Asociación de Alfombristas do Corpus Christi de Ponteareas (Pontevedra).

Esta acción, de gran valor cultural y que realiza esta entidad gallega de manera desinteresada, se plantea como un gesto de hermanamiento entre territorios que comparten una arraigada tradición de devoción popular. Dentro de este acto central de las Fiestas del Pilar, esta intervención artística aportará un elemento visual muy atractivo y emocional. Hace seis años, esta misma asociación realizó por primera vez este trabajo artesanal junto al edificio del Cubo de Turismo con distintas variedades de flores y de materiales complementarios.

Ponteareas, en la provincia de Pontevedra, mantiene un gran prestigio por su ancestral arte de confeccionar alfombras florales con motivo del Corpus Christi, cuya elaboración se remonta a la primera década del siglo XX, en concreto a 1910. Esta manifestación, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional en 2009 y Bien de Interés Cultural en 2024, convierte cada mes de junio sus calles en un inmenso tapiz efímero, tejido con flores y elaborado colectivamente por centenares de vecinos y vecinas. La Asociación de Alfombristas, nacida para preservar y proyectar esta tradición, ha llevado su arte floral a numerosos puntos de España y de Europa, incluyendo ciudades como Toledo, Vigo, Mérida, Bruselas, Braga o Roma.

Para las Fiestas del Pilar 2025, el equipo gallego elaborará una alfombra de diseño circular, de aproximadamente ocho metros de diámetro. El objetivo es que la Virgen pase sobre ella durante la procesión, en un gesto que aúna respeto por la tradición y apertura a nuevas formas de expresión cultural.

El montaje comenzará a primera hora de la mañana del 12 de octubre para que se pueda completar su composición antes del inicio del acto religioso. La ciudad de Zaragoza recibe esta participación altruista como una muestra de devoción a la Virgen del Pilar y de compromiso con el arte efímero y la cultura popular. Supone, además, un nuevo valor estético y sentimental a un acto que, el año pasado, batió su récord de participación con más de 1.000 grupos oferentes.