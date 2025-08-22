La Vuelta a España llega a Zaragoza: estas son las zonas cortadas y en las que no se podrá aparcar

La Vuelta a España llegará a Zaragoza el próximo sábado 30 de agosto y no solamente será una ciudad de paso o de llegada, ya que habrá un circuito por la ciudad, lo cual afectará tanto al tráfico como a las plazas de aparcamiento.

La octava etapa partirá de Monzón, pasará por Huesca, Almudévar, San Mateo de Gállego y entrará a Zaragoza por Peñaflor y Montañana, girando hacia el puente del Río Gállego en Santa Isabel. Llegará a la Plaza Mozart, girará a la izquierda para cruzar el Puente de la Unión, bajará a Echegaray y Caballero hasta la Plaza Europa y subirá hasta la Puerta del Carmen, donde está ubicada la meta.

Pero no acabará ahí la etapa, ya que entonces comenzará un circuito de 23 kilómetros por las calles de la ciudad. Pasarán por el Paseo Teruel, Anselmo Clavé, Avenida Ciudad de Soria, Avenida Navarra, Vía Hispanidad, Gómez Laguna, Camino de la Junquera, Paseo Duques de Alba hasta el tercer cinturón, bajarán al Príncipe Felipe, recorrerán Cesáreo Alierta, Paseo La Mina, Asalto y ya, desde Echegaray, de nuevo a Plaza Europa y subir a la Puerta del Carmen por María Agustín para pasar, ahora sí, por la meta definitivamente.

Eso significa que habrá afecciones tanto al tráfico como al estacionamiento de vehículos y de hecho ya hay zonas de Zaragoza que cuentan con señales de prohibición del aparcamiento entre el 29 y el 30 de agosto.

Las zonas más afectadas

Lo peor se lo va a llevar el entorno de la Puerta del Carmen, ya que la organización de La Vuelta necesita espacio para instalar la meta, vallar los últimos metros o montar la carpa de prensa. Desde por la mañana estará cortado al tráfico y desde el Ayuntamiento de Zaragoza van a hacer una campaña de buzoneo para avisar a los vecinos de las afecciones.

En cuanto al resto del trayecto, la intención del consistorio es cortar el mínimo tiempo posible el tráfico, es decir, desde poco antes del paso de los ciclistas y reabrir poco después. De todos modos, al tratarse de un sábado de agosto no se esperan grandes afecciones o atascos, si bien varias líneas de autobús tendrán que ser desviadas.

En todo este recorrido se están colocando placas informando de que no se podrá aparcar en aquellos lugares en los que pueda interferir con el paso del pelotón.