Las 10 cosas que (igual) no sabes del Ibercaja Estadio: de las claves de su construcción a la particularidad de sus porterías

El presidente de Gobierno de Aragón, Jorge Azcón; la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; y el director general del Real Zaragoza, Fernando López, junto a representantes de los sectores económico, deportivo y social de la comunidad autónoma inaugurarion el Ibercaja Estadio el 24 de julio de 2025. El modular se estrenó unos días más tarde, el 30 de julio, en un partido amistoso entre el Real Zaragoza contra el Mirandés.

1.El Ibercaja Estadio se llevo a cabo en apenas 26 semanas (de enero a junio de 2025) por la UTE (unión temporal de empresas) formada por Grupo Mariano López Navarro y Nussli Iberia. En total, 15.000 horas de trabajo donde llegaron a trabajar simultáneamente hasta 100 operarios.

2.El arquitecto encargado del diseño del Ibercaja Estadio, César Azcárate, de IDOM, dejó claro que se iba a respetar una característica que es un símbolo de la vieja Romareda: sus redes. Su legendaria y poco usual profundidad, de más de tres metros y que ha llegado a rozar los cinco en algunos momentos de su historia, provoca un efecto óptico único cada vez que hay un gol.

3.El conjunto blanquillo disputará en este nuevo campo los partidos como local de las temporadas 2025-26 y la 2026-27, hasta que se inaugure Ibercaja Romareda. Exactamente, tiene una capacidad para 20.071 aficionados, cumpliendo con las exigencias de LaLiga.

4.Las gradas están divididas en cuatro módulos sin esquinas, de entre 11 y 13 metros de altura para mitigar el efecto del viento (puede soportar vientos de más de 180 km/h). Además, cuentan con una orientación norte-sur para optimizar la visibilidad y protección del viento dominante así como con una gran lona que recubre la estructura del campo, de unas dimensiones de 5.800 metros cuadrados, que minimiza los efectos del cierzo tanto para los espectadores como para los propios futbolistas.

5.Ha sido diseñado pensando en la sostenibilidad: aproximadamente el 80% de sus elementos son reutilizables, incluyendo elementos procedentes de la antigua Romareda.

6.Dispone de 10 accesos que se controlan electrónicamente, lo que facilita la gestión de los asistentes.

7.Ibercaja dará nombre a los estadios del Real Zaragoza por 10 millones hasta 2035. Se llamarán Ibercaja Estadio e Ibercaja Romareda y la aportación subirá a dos millones por año si el club asciende a Primera División.

8.El Ibercaja Estadio es una instalación pionera porque es un estadio completamente modular. Otros estadios españoles han utilizado parcialmente este tipo de construcción, y fuera de España, es un concepto ampliamente probado. Cuenta con cuatro gradas independientes y una estructura prefabricada que incluye vestuarios, sala de prensa y zona hospitality.

9.Incorpora un gran videomarcador de 52 metros cuadrados y un sistema de megafonía profesional avazado y cuatro torres de iluminación con focos reutilizados de La Romareda.

10.Este estadio temporal cuenta con una fanzone. Se trata de un espacio recreativo y de restauración situado entre el estadio y el parking sur para que los aficionados puedan disfrutar de la experiencia zaragocista antes y después del fútbol.