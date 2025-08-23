El Banco Santander impulsa en Zaragoza la construcción de 312 viviendas junto al Gállego en Santa Isabel

Un gigantesco proyecto urbanístico acaba de despertar a orillas del río Gállego en el barrio de Santa Isabel de Zaragoza. Otro gigante como es el Grupo Santander está detrás de él y su apuesta es decidida y con ganas de imprimirle la mayor velocidad posible. Se trata de la transformación de 7,9 hectáreas de suelo en desuso, con un pasado ya olvidado como es la actividad industrial que en el siglo XX le dio vida, para transformarlo en un complejo residencial que contempla la construcción de 312 viviendas en un lugar «privilegiado» de la ciudad.

Parte con el añadido de que se convertirá, así de la nada, en la mayor oferta de unifamiliares de la ciudad a menos de diez minutos en coche de la plaza del Pilar, con 164 unidades que podrían estar en el mercado a partir de 2027 para estenarlos, si no surgen imprevistos indeseados, a finales de 2029 o en 2030. El resto de edificaciones, ya diseñadas en la planificación, serán otras 148 pisos colectivos, de los que 57 serán de protección oficial (VPO).

Este es el objetivo con el que parte la junta de compensación de esta importante área de intervención de casi 80.000 metros cuadrados que se ubica en una enorme parcela que linda con la calle Río Gállego, el colegio público Juan Pablo Bonet, la rotonda de la Z-40 que conecta con la Ronda Este, el barrio rural de Movera y la salida hacia la N-II, y que tendrá al propio Gállego como barrera natural en su margen izquierda, pero conectada con el final de otra arteria principal de Zaragoza en transformación como es la avenida Cataluña, donde el apetito inversor y el boom inmobiliario empieza a notarse en todo el entorno más próximo.

Mil habitantes nuevos en 2030

La promoción de vivienda en estas casi ocho hectáreas está pensada para que las habiten casi mil personas cuando esté a plena ocupación (947 según sus estimaciones iniciales) lo que supondría añadir casi un 10% de población a Santa Isabel, que tiene poco más de 13.000 residentes empadronados a día de hoy. Un ambicioso plan con las fechas muy marcadas y que podría despegar este mismo año con el inicio de las obras de la urbanización.

En imágenes | Estos son los suelos de Santa Isabel donde se construirán 312 viviendas / Josema Molina

Detrás de la junta de compensación está la presencia del Grupo Santander, que es ostenta la presidencia y es quien tiene el 86,25% de la propiedad del suelo a través de una empresa filial como Landco, «dedicada a la gestión, transformación, promoción y venta de todo tipo de suelos y solares bajo un modelo de gestión de suelo novedoso al que se le aplica conocimiento especializado en el negocio urbanístico, inmobiliario y tecnológico». Y acaban de dar un paso decisivo con la licitación de las obras de urbanización de esta enorme zona residencial, con un contrato valorado en 8,2 millones de euros, que se podría ejecutar en un plazo máximo de 18 o 20 meses.

Los promotores prevén tener estas obras de urbanización terminadas «a mediados de 2027», ya que su intención es adjudicarlas en otoño y que comiencen los trabajos «antes de finalizar el año». «Una vez que estén terminadas empezará la construcción de las viviendas», aseguraron los promotores a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, que ven factible ese horizonte de 2029 o 2030 para tener adjudicadas y terminadas todas las viviendas.

Oportunidad y una oferta que escasea

¿Por qué ahora? Es fácil adivinar que la reforma de la avenida Cataluña ha ayudado a dar un impulso decidido a este proyecto que es muy distinto al que ya se anunció en 2022 por parte de los anteriores propietarios del suelo y que ya no están. Ayuda pero no es el motivo. «Consideramos este sector como uno de los desarrollos urbanísticos más importantes de la ciudad de Zaragoza en los próximos años. Cuenta con una ubicación excelente al noreste del casco urbano», señalan desde Landco, que además ostenta la presidencia de la junta de compensación como socio mayoritario que es. Es decir, se da una mezcla interesante de oportunidad, por la demanda latente en la ciudad, y de apuesta por un modelo de vivienda que escasea, como es la oferta de unifamiliares, en una zona muy próxima al corazón de la capital aragonesa.

«En este ámbito se procura una importante zona residencial de baja densidad, unifamiliares, lo que le hace especialmente atractivo por la poca oferta existente y alta demanda de este tipo de producto en la ciudad de Zaragoza», explican desde la empresa, que además destacan que se van a «ordenar 33.500 metros cuadrados de zonas verdes diseñados como espacios transitables que confluyen con el anillo verde norte de la ciudad». «Estamos comprometidos en hacer ciudad, consolidar sus barrios, mejorar sus dotaciones y, por supuesto, en dar respuesta a la necesidad de vivienda de los ciudadanos», añaden.

De momento, el primer paso está dado con la licitación de los trabajos de urbanización en los que, además, se ha tenido en cuenta las condiciones de inundabilidad y asegura tener a salvo la zona de las viviendas en las condiciones más adversas, de 500 años de retorno, y solo estarían ubicados en zona inundable los viales que conectan con los ya existentes.

Así será la urbanización de 7,9 hectáreas

Los trabajos a realizar incluyen la construcción de viales y zonas verdes, su conexión con el viario del entorno y la Z-40 y la dotación de los servicios urbanísticos necesarios para su desarrollo, tales como las redes de saneamiento, suministro de agua, telecomunicaciones, gas, baja y media tensión, y alumbrado público. También la colocación de 479 unidades de arbolado nuevas o la confección de una movilidad interna en la zona de viviendas en la que mayoritariamente hay presentes calles peatonales, con limitación de velocidad a 20 km/h, aunque también habrá otras de cota cero (la calzada en la misma rasante que la acera y velocidad limitada), aunque también prevé otros viales, sobre todo los que configuran un itinerario perimetral y que conectan con las calles ya existentes y el cuarto cinturón y que concentrarán la mayor oferta de aparcamientos en superficie.

Se trata de construir un complejo residencial a orillas del Gállego que servirá además para conectar con los itinerarios ya reformados para la Expo 2008 en el eje del río y que hoy, 17 años después, empiezan a mostrar degradación en algunos puntos del trazado por este punto de Santa Isabel. Quizá la llegada de residentes ayude a revitalizar la zona.