La huelga del autobús urbano en Zaragoza sigue en el aire

El presidente del comité de empresa del autobús urbano de Zaragoza, Raúl Cabeza, ha reiterado que la huelga del bus prevista para septiembre sigue en el aire tras el «problema legal» que hubo el pasado jueves a la hora de convocar la huelga. «Los paros no están formalizados debido a que se ha negado un sindicato -Satrra- a firmar el acta para retrasar la convocatoria». Al respeto, indicó de que los paros están consensuados entre CCOO, CUT, UGT y CSIF, pero el sindicato Sattra «no se opone, se ha abstenido», puntualizó en declaraciones a Europa Press.

De esta forma, hay una propuesta de paros, pero hasta que no se firma el acta no se puede convocar, no son legales. «Ahí tenemos una pequeña discrepancia en la firma del acta, por tanto, no se han convocado todavía». Dicha discrepancia es el «reparto» de los miembros del comité de huelga, tal y como contó este dario el jueves. Si se firma el acta en tiempo y forma por todos los sindicatos, los paros parciales comenzarán el 8 de septiembre, y si no se llega a firmar en esta fecha, serían a partir del día 15.

Por otro lado, Cabeza se mostró convencido de que el convenio colectivo 2024-27 «se podría cerrar en una tarde, si la dirección de Avanza quiere» tras asegurar que después de 21 meses la negociación «ahora mismo está completamente bloqueada». Esta situación se debe, a su entender, a que la dirección de Avanza «no quiere mover absolutamente nada más» y desde el comité de empresa defienden «mover y cambiar» una serie de puntos tanto de ámbito económicos como organizativo.

«En realidad, el convenio está bastante verde todavía. Se puede cerrar en una tarde, pero quedan muchos puntos de fricción. Hay muchísimos puntos todavía que cerrar», ha recalcado para añadir que se trata de un convenio «complejo». La siguiente cita será el próximo martes, 26 de agosto, a partir de las 10.00 horas en las cocheras de Avanza Zaragoza