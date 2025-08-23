La huelga del autobús urbano en Zaragoza sigue en el aire

Hay una propuesta de paros, pero el "problema legal" que hubo el jueves a la hora de convocar la huelga impide firmarlos

Un autobus pasa porla avenida César Augusto, este verano

Un autobus pasa porla avenida César Augusto, este verano / Pablo Ibáñez

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El presidente del comité de empresa del autobús urbano de Zaragoza, Raúl Cabeza, ha reiterado que la huelga del bus prevista para septiembre sigue en el aire tras el «problema legal» que hubo el pasado jueves a la hora de convocar la huelga. «Los paros no están formalizados debido a que se ha negado un sindicato -Satrra- a firmar el acta para retrasar la convocatoria». Al respeto, indicó de que los paros están consensuados entre CCOO, CUT, UGT y CSIF, pero el sindicato Sattra «no se opone, se ha abstenido», puntualizó en declaraciones a Europa Press.

De esta forma, hay una propuesta de paros, pero hasta que no se firma el acta no se puede convocar, no son legales. «Ahí tenemos una pequeña discrepancia en la firma del acta, por tanto, no se han convocado todavía». Dicha discrepancia es el «reparto» de los miembros del comité de huelga, tal y como contó este dario el jueves. Si se firma el acta en tiempo y forma por todos los sindicatos, los paros parciales comenzarán el 8 de septiembre, y si no se llega a firmar en esta fecha, serían a partir del día 15.

Por otro lado, Cabeza se mostró convencido de que el convenio colectivo 2024-27 «se podría cerrar en una tarde, si la dirección de Avanza quiere» tras asegurar que después de 21 meses la negociación «ahora mismo está completamente bloqueada». Esta situación se debe, a su entender, a que la dirección de Avanza «no quiere mover absolutamente nada más» y desde el comité de empresa defienden «mover y cambiar» una serie de puntos tanto de ámbito económicos como organizativo.

Noticias relacionadas y más

«En realidad, el convenio está bastante verde todavía. Se puede cerrar en una tarde, pero quedan muchos puntos de fricción. Hay muchísimos puntos todavía que cerrar», ha recalcado para añadir que se trata de un convenio «complejo». La siguiente cita será el próximo martes, 26 de agosto, a partir de las 10.00 horas en las cocheras de Avanza Zaragoza

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La empresa de la que surgió el brote de salmonelosis de Barbastro sigue cerrada: 'Anímicamente no nos vemos capaces de abrir
  2. El incipiente forraje que se cultiva en Aragón: un 'abono verde' que aumenta un 150% en cinco años
  3. Los productores de cereza de Aragón se preparan para 'la ventana interesante' de comerciar con China
  4. Esta será la novedad de la Ofrenda de Flores de 2025
  5. El Banco Santander impulsa en Zaragoza la construcción de 312 viviendas junto al Gállego en Santa Isabel
  6. La Vuelta a España llega a Zaragoza: estas son las zonas cortadas y en las que no se podrá aparcar
  7. Reabre una querida terraza del barrio Las Fuentes con una curiosa apuesta: 'Lo daban por perdido
  8. Una plaga de escarabajos ataca varios árboles de un barrio de Zaragoza

Reacciones a las 312 viviendas del Banco Santander en Zaragoza: "Es la hora de apostar por Santa Isabel"

Reacciones a las 312 viviendas del Banco Santander en Zaragoza: "Es la hora de apostar por Santa Isabel"

La huelga del autobús urbano en Zaragoza sigue en el aire

La huelga del autobús urbano en Zaragoza sigue en el aire

Un verano ‘caliente’ en Zaragoza: los 'malos' no se van de vacaciones

Un verano ‘caliente’ en Zaragoza: los 'malos' no se van de vacaciones

Desaparece en Zaragoza una menor de 13 años que "necesita medicación"

Desaparece en Zaragoza una menor de 13 años que "necesita medicación"

Tarazona lanza su primera ruta de locales pet-friendly con perros en adopción: "En un día nos contestaron 42 comercios"

Tarazona lanza su primera ruta de locales pet-friendly con perros en adopción: "En un día nos contestaron 42 comercios"

Las 10 cosas que (igual) no sabes del Ibercaja Estadio: de las claves de su construcción a la particularidad de sus porterías

Las 10 cosas que (igual) no sabes del Ibercaja Estadio: de las claves de su construcción a la particularidad de sus porterías

Una vecina de Zaragoza reconoce por la calle a su agresor sexual y acaba detenido

Una vecina de Zaragoza reconoce por la calle a su agresor sexual y acaba detenido

Sara Fernández: "San José mejora y los vecinos lo pueden ver en su día a día"

Sara Fernández: "San José mejora y los vecinos lo pueden ver en su día a día"
Tracking Pixel Contents