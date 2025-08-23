Tarazona lanza su primera ruta de locales pet-friendly con perros en adopción: "En un día nos contestaron 42 comercios"

En los últimos años, las familias con animales no han dejado de crecer. El 43% de los hogares españoles ya tienen una mascota en su hogar. Por ello es importante saber a qué lugares poder ir con ellos y a qué tiendas podemos acceder. Por ello se creó la etiqueta “pet-friendly”, para saber dónde acceder con tu perro.

En Zaragoza, más concretamente en la capital, hay lugares donde ya podemos ver esta etiqueta e incluso centros comerciales, pero ahora también podemos encontrarlo en un pueblo, el primero en implantar esta iniciativa, tanto para la gente que vive allí como para sus visitantes.

Las asociaciones de Tarazona Comercio y la protectora de la localidad, Apata Tarazona, se han unido en una iniciativa para marcar los comercios del pueblo donde nuestros mejores amigos son bienvenidos. 42 locales se han unido a este proyecto que pronto contarán con la pegatina “pet-friendly”.

Noel y Luna con Atleet Tarazona / Asociación Tarazona Comercio

Comercios locales junto con perros en adopción

“Vi que en Zaragoza ya había una red de lugares donde había puestas las etiquetas de “tu perro es bienvenido”, así que me puse en contacto con la asociación de comercio proponiéndoles la idea de hacer una publicación de negocios pet-friendly en Tarazona, fueron ellos los que nos propusieron hacer las fotos con nuestros perros en adopción”, cuenta María José, voluntaria en la protectora de Apata Tarazona.

“Nos gustó la idea, así que nos pusimos en contacto con los negocios para ver quién se quería unir a la iniciativa, creíamos que iban a ser 5 o 6, pero en tan solo un día nos contestaron 42”, fue la sorpresa de Ana, gerente de la Asociación de Comercios de Tarazona.

Actualmente, la protectora de Apata Tarazona cuenta con 9 perros en adopción, 6 de ellos son machos y 3 son hembras. Ellos han sido los protagonistas absolutos de las publicaciones junto a los comercios de la localidad. Sus nombres son Noel, Rosy, Luna, Kinder y Atos, este último lleva desde 2018 buscando un hogar, es un mestizo de mastín, de tamaño grande, y desde la protectora buscan casa de acogida (en la que la asociación correría con los gastos) o adopción preferentemente con jardín.

Atos con Auto Inyección Moncayo / Asociación Tarazona Comercio

Cada publicación consta de 14 fotos y se han realizado 3 publicaciones diferentes en sus redes sociales. En ellas han colaborado desde bares hasta tiendas de ropa, un taller y un hotel.

La acogida en el pueblo ha sido muy buena, coinciden María José y Ana. “Creemos que es información importante para los visitantes de Tarazona”, dice María José. “Para las personas que tienen perros es importante”, coincide Ana.

“Empezamos por una calle, bajamos y luego fuimos a por otra, así dos mañanas seguidas más el tiempo de hacer la publicación”, relata Ana el proceso. “En las tiendas hubo máximo respeto y cariño para los perros, además no hubo ninguna queja y ellos se portaron muy bien”. “Sobre todo destacar la labor de Apata porque los cuidan muy bien y están genial atendidos”.

Rosi con Aparicio Básico Mujer / Asociación Tarazona Comercio

Ana y María José nos cuentan futuros planes de este proyecto, que ha sido muy novedoso, pegatinas para las puertas de los comercios colaboradores y en septiembre se harán publicaciones de videos.

“Estamos muy contentas”, dice María José, “después de la DANA en Tarazona se nos inundó el refugio y lo pasamos muy mal, esto ha sido un empujón”.