Reacciones a las 312 viviendas del Banco Santander en Zaragoza: "Es la hora de apostar por Santa Isabel"

La construcción de 312 viviendas nuevas junto al Gállego que promueve el Banco Santander en Santa Isabel se recibe con «optimismo» y «satisfacción» en un barrio que asegura estar notando ya el impacto de las mejoras introducidas en los últimos años y novedades que sirven para atraer más habitantes. «Es la hora de apostar por Santa Isabel y atraer más población, sobre todo jóvenes».

Así lo afirmó ayer en declaraciones a este diario el presidente del distrito, Félix Brocate, a raíz de la información publicada por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN sobre los planes que ha impulsado la junta de compensación del área F-71-7, que promueve la creación de 164 unifamiliares y 148 pisos, de los cuales 57 serían de protección oficial en las casi 8 hectáreas en desuso que hay entre la calle Río Gállego y la conexión con la rotonda de la Z-40 en Movera. «Hay que darle vistosidad y dotar al barrio de más alicientes porque es una zona realmente próxima al centro de la ciudad, que está a solo doce minutos de la plaza del Pilar y tiene buenas comunicaciones y más servicios que hace años», señaló Brocate, quien aseguró que desconocía este macroproyecto urbanístico que lidera el Banco Santander a través de su filial inmobiliaria Landco.

Es «una buena noticia», añadió, que se impulse con unas obras de urbanización que se empezarán a ejecutar, si no hay sorpresas, antes de finalizar el año, y también que se haga en los plazos que plantea, ya que la construcción de las viviendas podría comenzar a mediados de 2027 y estar terminadas a finales de 2029 o a lo largo de 2030, «el año del Mundial de fútbol», apostilló el presidente del distrito que también es el responsable de Deportes en el Gobierno de Natalia Chueca en Zaragoza.

Esta iniciativa privada, en este sentido, tiene una buena acogida también en el área de Urbanismo, cuyo responsable, Víctor Serrano, aseguró ayer que tienden la mano a la colaboración para llevarlo a cabo en los plazos previstos. «Valoramos positivamente todos los desarrollos urbanísticos que tengan que ver con intereses de los promotores de hacer vivienda, en la ciudad tenemos necesidad de construir nuevas y en el ayuntamiento trabajamos para que cualquier proyecto para impulsarla donde haya interés público se pueda ayudar en la tramitación administrativa y facilitando todo lo posible en los plazos».

Por otra parte, esta promoción de 312 viviendas también servirá para sacar del olvido una zona extensa de terreno con pasado industrial pero que llevaba en desuso casi tres décadas. De hecho, todavía sobreviven en estos suelos resquicios de la actividad que tuvo en el pasado, con diferentes empresas dedicadas al hormigón y el tratamiento de áridos, y que antiguamente alojó la antigua harinera de Santa Isabel.

Pero ese pasado ya se ve como algo muy remoto, el uso del suelo ha cambiado y ahora vislumbra un futuro complejo residencial que, por otra parte, pondrá en el mercado en pocos años la mayor oferta de unifamiliares del mercado de Zaragoza. De hecho, solo se acerca a esas 164 unidades el proyecto impulsado en Montecanal que sirvió para recalificar suelo con la intención de construir un centenar de chalés. Este proyecto del Banco Santander, que ostenta la presidencia de la junta de compensación y tiene el 86% de la propiedad, supone un 60% de unifamiliares más que esa propuesta y además lo plantea en una zona donde no hay muchas iniciativas similares, en el noreste de Zaragoza y muy cerca del cuarto cinturón.

Por otra parte, los vecinos reconocen el «impacto positivo» que ya está teniendo en Santa Isabel la reforma de la avenida Cataluña, al otro lado del Gállego, pero también las mejoras como «los cambios introducidos en el bus de la línea 32, que llega al centro, o la reciente apertura del Mercadona, que está atrayendo clientela de todos los barrios del entorno», aseguró Brocate.

