San José se llena de vida con nueve días frenéticos de fiestas

Los festejos populares llenan de diversión y alegría los últimos coletazos del verano. Y si hay un barrio que ha ganado fama por la magnitud de sus fiestas, ese es San José. El distrito zaragozano cuenta con nueve días de fiestas y una gran variedad de actos que no dejarán indiferente a ningún vecino, peñista o visitante.

Las actividades, que se prolongarán hasta el domingo 31 de agosto, arrancaron ayer con los actos de prefiestas. La jornada comenzó con la apertura del recinto ferial en la plaza Mayor a las 17.30 horas. En esa misma ubicación tuvo lugar la actuación musical de la Mega Fiesta Latina.

El comienzo oficial será hoy a las 18.45 con la gran cabalgata inicial de fiestas. La comitiva formada por carrozas, coches clásicos, cabezudos y otras muchas sorpresas partirá de la plaza Utrillas y acabará su recorrido en la Plaza Mayor. A esta actividad le seguirá el nombramiento del San Josecino de 2025 y el pregón a cargo de la cantante Corita Viamonte. La música de Selecta Discomovil y el bingo solidario terminarán de animar la noche.

El domingo 24 empezará con una actividad perfecta para los más golosos: una gran chocolatada proporcionada por Alcampo de Utrillas en la peña Sanjosecinos. Con las pilas ya cargadas, a las 11.30 horas saldrá la charanga, acompañada por los famosos cabezudos de San José. La flasheada infantil y la actuación de sevillanas a cargo del grupo San José La Paz completarán la jornada festiva.

El lunes 26, la programación pone el foco en los más mayores con el festival de la tercera edad en la residencia Hermanitas a las 11.00 horas. A las salidas de la charanga y los cabezudos se sumará el espectáculo Florida&Hermoso a las 20.45 en la plaza Mayor.

El martes los pequeños lo pasarán en grande en el recinto ferial con el Día del Niño y sus precios reducidos en todas las atracciones. Este mismo día se celebrará el torneo de ajedrez del barrio a las 16.30 horas y la gran cogida del jamón a las 20.30 horas.

Entre los actos más esperados del miércoles 28 figuran la salida de cabezudos, un taller matutino de látigos y el XVI Concurso de cabezudos artesanos. Además, a las 12.00 horas se celebrará un cantajuegos infantil. El grupo folclórico La Fiera cerrará el día con un festival de jotas a las 20.45 horas.

El jueves 29 será el segundo Día del Niño en el recinto ferial. A las 10.00, el Centro de Tiempo Libre El Dado y la Ludoteca Municipal Lo Hormiga Azul realizarán juegos y talleres para niños de entre 3 y 14 años. Otras de las actividades más originales de la jornada serán la masterclass de yoga restaurativa en YogaOne Miraflores a las 18.15 horas y el espectáculo de magia en miniatura con el mago Miguelé. El día acabará con el concurso de recortadores de cabezudos a las 22.40 horas.

El acto que concentrará buena parte del viernes 30 serán los talleres, colectivos y actividades amenizados con música aragonesa, que se llevarán a cabo de las 16.30 a las 20.00 horas.Otro de los eventos principales de la jornada será el pasacalles de las peñas del barrio, que tomará las calles a partir de las 21.00 horas.

El sábado tendrán lugar varios concursos: el Torneo de Fútbol Fiestas de San José de 9.00 a 11.20 horas, el concurso de guiñote a las 15.30 en la Casa de Melilla, el torneo de futbolín por parejas y el torneo de dardos a las 17.00 horas.

Ya el domingo 31 de agosto, último día festivo, volverá a celebrarse una gran chocolatada. Finalmente, a las 21.15 horas se despedirán las fiestas con el 'Pobre de mí' en la Plaza Mayor y la música del grupo Arete.