Sara Fernández: "San José mejora y los vecinos lo pueden ver en su día a día"

¿Qué transformaciones ha afrontado el barrio de San José en el último año?

Desde el equipo de Gobierno trabajamos para mejorar los servicios y equipamientos de todos los barrios, y por lo tanto San José es destino de importantes inversiones como las reformas de las calles Matadero y Gil Morlanes que ahora mismo están en marcha. Está también prevista la construcción del nuevo centro de servicios sociales, y, por supuesto, hemos hecho muchas otras inversiones como, por ejemplo, las de la operación asfalto, la renovación de parques infantiles o la eliminación de barreras arquitectónicas para hacer nuestro barrio más accesible. Quedan obviamente acciones y proyectos por acometer, pero lo importante es que San José mejora, y es algo que los vecinos pueden ver en su día a día.

¿Cuál es el mayor atractivo de las fiestas?

Es innegable que nuestro barrio y nuestras fiestas tienen como protagonistas a los cabezudos de la comparsa de San José. Cada una de sus salidas congrega a cientos de personas, y quiero destacar la salida que protagonizan las chicas, que fue pionera en Zaragoza. Este año la comparsa tiene una nueva incorporación, la del maestro cervecero que nos ha regalado La Zaragozana con motivo de su 125 aniversario.

Planear las fiestas no es fácil ¿Cómo han gestionado la organización de las actividades?

El diseño, la organización y la puesta en marcha del programa es responsabilidad de la Comisión de Fiestas, a cuyos miembros quiero agradecer su dedicación, y obviamente les apoyamos desde la junta de distrito . Hay mucho trabajo que no se ve tras estas decenas de actos, y, además, cuentan con la colaboración vecinal a través de diferentes asociaciones sin las cuales sería imposible celebrarlas. Pero todo lo hacemos con mucho cariño e ilusión para que los vecinos y quienes nos visitan disfruten.

¿Encontraremos alguna novedad en la programación?

A los actos ya tradicionales, se unen este año novedades como el concurso de recortadores de cabezudos el jueves 28 de agosto, el campeonato de guiñote el sábado 30, la salida de peñas o la carrera de peques, entre otras actividades. Tenemos programación para todos los gustos y edades, y desde aquí aprovecho para invitar a todo el mundo a ver el programa, porque cualquier momento del año es bueno para acercarse a San José, a conocer nuestro comercio local y la oferta gastronómica de nuestros bares y restaurantes, pero desde luego las fiestas son una excusa maravillosa para venir a visitarnos y pasar unos días inolvidables de convivencia y diversión.

¿Cómo acogen los vecinos los días festivos?

Los vecinos de San José somos muy participativos, y estos nueve dÍas nos volcamos. Como he comentado, además de la Comisión de Fiestas, que está conformada por vecinos, hay muchas iniciativas del programa propuestas y organizadas por entidades del barrio, porque, como la Semana Cultural de marzo o la Navidad, es uno de los momentos del año más importantes para visibilizar su actividad.

Más allá de las fiestas ¿Qué iniciativas se van a poner en marcha desde la junta de distrito?

Desde la junta de distrito, se impulsan todos los temas que afectan directamente al barrio, en colaboración con todas las áreas municipales, siendo el principal altavoz de sus necesidades. Pero también desde la junta programamos directamente, a lo largo de todo el año, actividades que redundan sobre todo en el área deportiva y cultural, y en el área social, como por ejemplo la clara apuesta por la conciliación familiar.

¿Cree que este tipo de actividades favorecen la unión de los vecinos y la cohesión del barrio?

Indudablemente. Hoy en día nuestra forma de convivir, nuestra sociedad, ha cambiado. Tenemos muchas menos oportunidades de relacionarnos con nuestros vecinos. Por eso, son cada vez más importantes las propuestas de las fiestas, que generan escenarios en los que juntarse y así compartir charrada para conocernos mejor. Estas fiestas generan espacios vecinales de encuentro.