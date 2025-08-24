El barrio de Zaragoza que luchó por un aparcamiento que provocó una guerra entre dos instituciones

En apariencia se trata solo de un solar, una parcela situada entre la calle Embarcadero del zaragozano barrio de Casablanca y el parque de los Incrédulos. Decenas de coches aparcan allí cada día, pero eso podría haber cambiado, puesto que sobre el planeamiento este pedacito de unos 17.000 metros cuadrados, debería haber servido para albergar 186 viviendas, la mayoría de ellas libres. Pero la oposición de unos vecinos que siempre lucharon por mantener un espacio para poder estacionar hizo moverse a dos instituciones, el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, que emprendieron una guerra con motivo de este enclave.

La situación hoy es algo diferente de la que se dio a lo largo de 2022 y 2023, cuando las dos instituciones estaban gobernadas por partidos diferentes (PP y PSOE, respectivamente). Hoy ambos gobiernos están en manos del PP, lo que ha hecho que el hacha de guerra por el solar de Embarcadero se haya enterrado, lo que no significa que se haya encontrado una solución para esta parcela. Será en la próxima reunión bilateral, que se celebrará en octubre, cuando el ayuntamiento y el Gobierno de Aragón tratarán de acordar cuál es el precio de Embarcadero y qué solares obtiene la DGA a cambio. Por el momento, la búsqueda sigue en activo por parte del consistorio.

Numerosos coches aparcados en el solar, en una zona ya asfaltada. / PABLO IBÁÑEZ

Pero, ¿cuál es el problema con el aparcamiento de la calle Embarcadero? El suelo es propiedad, en su mayoría, del Gobierno de Aragón. En la legislatura anterior el Ejecutivo autonómico movió ficha para poder levantar en el solar las viviendas que establece el planeamiento, pero esto puso en pie de guerra a los vecinos. Para tratar de satisfacer a los habitantes del barrio de Casablanca, donde hay más de 1.600 pisos sin garaje, el ayuntamiento comenzó a negociar un intercambio de los suelos: el consistorio se quedaría con el estacionamiento de la calle Embarcadero, que seguiría funcionando como tal a cambio de ceder a la DGA suelos en los que levantar el mismo número de viviendas que cabían en Casablanca.

La cronología

Fue en marzo de 2020 cuando el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza acordaron iniciar los trámites para poder hacer realidad el proyecto residencial en esta parcela. Pero en la bilateral que mantuvieron ambas instituciones en noviembre de 2021 se pactó intercambiar esos suelos, valorados entonces en 11,2 millones de euros, por otros que debía ceder el consistorio para que los vecinos pudieran mantener su aparcamiento.

Aquel mismo mes se adoptó un preacuerdo entre el consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Carlos Pérez Anadón, y el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, que establecía que, a cambio de Embarcadero, el consistorio cedería a la DGA la parcela de la antigua fábrica de Alumalsa (con capacidad para 106 viviendas públicas de alquiler, según se dijo), un solar en Torre Ramona, con capacidad para otros 30 pisos, y un tercero en el Picarral para otras 30 viviendas.

Ese preacuerdo todavía mantenía algunos flecos sin cerrar pero, cuando todavía no se habían cerrado las negociaciones, el Gobierno de Aragón anunció por sorpresa que iba a presentar un recurso contencioso administrativo contra el ayuntamiento por incumplir el acuerdo de la bilateral de noviembre de 2021. Esto dinamitó las conversaciones y, pese a algunos acercamientos entre Pérez Anadón y Serrano, llegaron las elecciones autonómicas y municipales y el asunto seguía sin resolverse.

Tras los comicios, ya con el PP al frente de las dos instituciones, se celebró una nueva bilateral en diciembre de 2023 en el que se pactó que el Gobierno de Aragón cedería el solar de Embarcadero a cambio de que el ayuntamiento le diese los suelos de la antigua factoría de Alumalsa (donde podrá construir 180 VPA); de los del antiguo Instituto de Formación Empresarial y Técnica (IFET), en el Picarral, donde irán 30 viviendas públicas más; los situados junto al reformatorio de Torre Ramona, en Las Fuentes (30 viviendas); y otra parcela en Arcosur (80 viviendas).

Ese fue el acuerdo, pero todavía no se ha podido cumplir a pesar de la sintonía existente entre ambos. ¿Por qué? Porque existían dificultades con el registro de los suelos y ahora, además, porque el ayuntamiento va a vender los suelos de Alumalsa para la construcción de vivienda libre. De ahí que el consistorio esté ahora inmerso en la búsqueda de otro solar que ceder a la DGA para zanjar una historia que ha dado para mucho para tratarse de un descampado que se usa como aparcamiento y que, por cierto, no se adecuó para tal fin hasta el verano del año pasado, cuando desaparecieron los baches.