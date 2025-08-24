José Manuel Salazar: "Somos pioneros en solucionar el problema de la vivienda en Zuera"

Zuera está en continua mejora de sus servicios, ¿cuáles cree que han sido los avances más importantes del último año?

La situación en el último año está siendo positiva para la localidad. En primer lugar, con el incremento progresivo de la población y con inversiones en infraestructuras y servicios. Este año lo más importante ha sido la entrega de los 14 apartamentos de alquiler asequible para familias y jóvenes de la localidad. Somos pioneros en solucionar el problema de la vivienda en Zuera.

Efectivamente, el martes 1 de julio se entregaron las llaves de las nuevas viviendas de alquiler asequible. ¿Cómo ayuda esta medida a los ciudadanos?

La entrega de estas 14 viviendas es una respuesta directa a la necesidad de vivienda digna en nuestro municipio. Como le decía, hemos sido pioneros en la puesta en marcha de alquileres asequibles. Nos remontamos a 2022 cuando el ayuntamiento adquirió la parcela ante la necesidad de vivienda. Estos apartamentos hoy son una realidad para nuestros ciudadanos, y ya disfrutan de estas viviendas. Este ayuntamiento va a continuar trabajando con este espíritu para intentar que los ciudadanos puedan tener una vivienda digna tanto en la compra como con el alquiler.

También se está trabajando en la construcción de una nueva residencia y en la puesta en marcha de un nuevo centro de salud. ¿Cómo marchan estos proyectos?

Actualmente, se ha recibido el proyecto de ejecución y estamos en la fase de recabar financiación para la construcción de la residencia. Por otra parte, demandamos de forma urgente la construcción de un nuevo centro de salud en nuestra localidad, porque el que tenemos está totalmente sobrepasado por la situación. Actualmente, se están atendiendo a más de 16.000 personas de la zona cuando su previsión es para una población de 5.000 habitantes. Es necesario poner una solución a esta problemática y que el Gobierno de Aragón cumpla con lo prometido a este pueblo, que era la construcción de este nuevo centro de salud.

Zuera destaca por su fomento de la cultura. Este año se ha celebrado el Festival de teatro Cávea Zuera y los encuentros gastronómicos Zuera Sabor, entre otros eventos. ¿Cómo acogen los vecinos las iniciativas culturales?

Este equipo de Gobierno siempre ha hecho una apuesta firme por la cultura. Intentamos ofrecer una variedad de actividades culturales y gastronómicas. Se están acogiendo con mucho entusiasmo y participación. Por ejemplo, el Cávea Zuera agotó todos los abonos la pasada temporada el primer día de venta. Zuera Sabor también es una iniciativa que siempre cuenta con un gran apoyo por parte de los ciudadanos.

La localidad se caracteriza, además, por su potencial industrial ¿Qué importancia tiene este sector para el municipio?

El sector industrial es clave para Zuera. Nuestro polígono industrial sigue creciendo y estamos en conversaciones avanzadas con varias empresas que ven en Zuera un lugar estratégico por nuestra ubicación y nuestras infraestructuras.

Zuera cierra el verano con las fiestas de San Licer, ¿cuál es el ambiente que se respira antes de que se inicien los festejos?

Hay un ambiente de ilusión y alegría. Las fiestas de San Licer son el momento más esperado del año, donde se mezcla la tradición con la convivencia. Se nota en las calles, en las peñas, en las famlias, porque todos se preparan para vivir estas fechas señaladas con intensidad.

¿Qué pueden esperar los vecinos y visitantes de estas fiestas?

Hemos preparado un programa variado, con actividades para todo tipo de públicos: desde actos culturales, infantiles, taurinos, hasta conciertos, pasacalles y actividades deportivas. Nuestra máxima es que sean unas fiestas de calidad y se ofrezca variedad en los actos programados. Sabemos que quienes vienen de fiesta a Zuera, repiten cada año sin duda.

¿Cuáles van a ser los actos más destacados?

Contaremos con orquestas de gran relevancia a nivel nacional, como la Orquesta Panorama o la Orquesta La Misión, y con grupos como Reincidentes, Puro Relajo y Da Igual. Además, damos una gran importancia a los artistas locales con intervención de jóvenes promesas que destacan musicalmente dentro de la localidad.