El tranvía de Zaragoza sufrirá una importante afección a partir del próximo martes: estos son los motivos

El tranvía de Zaragoza va a sufrir una importante afección esta próxima semana, con la interrupción del servicio de forma parcial por los trabajos de reparación de la vía que se van a ejecutar en el tramo comprendido entre las paradas de La Chimenea y Legaz Lacambra y Adolfo Aznar. Unas tareas de mantenimiento que afectarán a los usuarios durante dos días.

En concreto los trabajos se desarrollarán durante los días 26 y 27 de agosto, el próximo martes y miércoles, y se espera que cuando finalicen pueda recuperar la normalidad en el servicio la Línea 1 del Tranvía de Zaragoza. Y es que se hace necesaria esta intervención técnica consistente en la reparación de carril en este tramo del Actur.

Los trabajos comenzarán este martes, 26 de agosto, a partir de las 22.00 horas, según ha informado la sociedad mixta Los Tranvías de Zaragoza en su página web y ha recordado este domingo el Ayuntamiento de Zaragoza. Así, hasta el fin de servicio de ese día, ya no circularán tranvías entre las paradas La Chimenea y Legaz Lacambra-Adolfo Aznar, con ambos sentidos de circulación afectados. Este mismo tramo estará sin servicio el miércoles 27 de agosto desde el inicio de la operación comercial por la mañana y, previsimente, hasta las 07.00 horas.

"Mientras duren los trabajos, el tramo afectado estará cubierto en todo momento por un servicio especial de bus. Asimismo, los horarios podrían variar dependiendo de la evolución de las labores", ha añadido la sociedad gestora, que lleva todo el verano realizando tareas de mantenimiento similares en otros puntos de la ciudad.

Los trabajos de reparación en la vía suelen ser habituales durante el verano cada año, por el importante desgaste que sufren algunos tramos, especialmente aquellos en los que el tráfico rodado atraviesa la plataforma del tranvía en zonas de intersección muy transitadas por los zaragozanos, como la plaza España o la de Paraíso, entre otras muchas.