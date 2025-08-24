Víctor Serrano: "Estamos valorando que la propuesta de Vía Hispanidad sea más comedida y pueda satisfacer a los vecinos"

Hace poco se dio a conocer que iban a vender los suelos de Alumalsa para construir 106 viviendas libres, lo que ha provocado contestación social en el barrio, que reclama que se hagan viviendas públicas.

Pero es que no es verdad que allí se fuera a construir vivienda pública. Esa licitación de los suelos va a salir sin tocar una sola coma de lo que recoge el Plan General de Ordenación Urbana y de la modificación que se aprobó ya en 2019. Ahí nunca se había previsto que fuera vivienda pública. De todas formas, nosotros somos un Gobierno que hace sus deberes y estamos cumpliendo con nuestra primera obligación en materia de vivienda que es construir vivienda pública y protegida. Esta semana di los datos: el 43% de las licencias que se otorgan son para construir VPA. Además, el ayuntamiento está ahora directamente involucrado en la construcción de 400 viviendas públicas, a las que hay que sumar todas las del plan +Vivienda del Gobierno de Aragón. Y lo que no podemos obviar es que los suelos de Alumalsa tienen un valor urbanístico y que son especialmente interesantes, por lo que van a suponer un ingreso importante para la ciudad en un momento en el que estamos invirtiendo 350 millones de euros en inversiones en los barrios.

Los suelos de Alumalsa se incluyeron en el pacto con el Gobierno de Aragón a cambio de la calle Embarcadero. Si se van a vender, ¿en qué queda ese pacto?

En 2023, es verdad, se llegó a un acuerdo de intercambio de esos suelos pero en desde entonces hemos visto como se iba a ralentizar el proceso debido a toda una serie de trámites que había que hacer. Por eso, una vez salvado nuestro objetivo político, que era que los vecinos de Casablanca pudieran seguir aparcando en este solar, hemos entendido que es mejor llegar a un acuerdo distinto que no incluya los suelos de Alumalsa. En la próxima comisión bilateral determinaremos qué otros suelos se ceden al Gobierno de Aragón a cambio de los de Embarcadero.

¿Qué asuntos llevará el ayuntamiento a la próxima comisión bilateral que se celebrará en otoño?

Estamos trabajando en ello. Como sabe, hay unas mesas técnicas que se reúnen con carácter previo. A su debido tiempo, lo contaremos.

Hace unos meses también anunciaron que reactivaban la operación de venta de los suelos del ‘skate park’ de Vía Hispanidad para construir hasta 470 pisos, lo que ha tenido mucha contestación social. Todavía no se ha lanzado la licitación de la parcela. ¿Han paralizado o ralentizado sus planes debido a las protestas?

No, el expediente no está paralizado, lo que pasa es que el volumen de alegaciones presentadas por los vecinos ha hecho que se haya ralentizado, porque los servicios jurídicos del ayuntamiento están haciendo un trabajo concienzudo y están respondiendo alegación por alegación, a pesar de que muchas de ellas eran un copia y pega. Otra cosa es la cuestión política. Todavía tenemos que ver si al final se sigue adelante con toda la propuesta o si finalmente se amolda y acaba siendo algo más comedida. Es una decisión que está valorando directamente el equipo de Gobierno con la alcaldesa.

Entiendo que están estudiando reducir el número de viviendas que cabrían en esa parcela.

La alcaldesa lleva ya dos años dirigiendo la ciudad y ha demostrado que es especialmente sensible con todo lo que piden los vecinos. Y esa postura es consecuente con el hecho de darle una vuelta a cómo queda definitivamente el proyecto de Vía Hispanidad. Lo primero es salvaguardar la legalidad jurídica de la propuesta que hoy hay encima de la mesa, pero es verdad que estamos trabajando en una propuesta que pueda satisfacer a los vecinos.

Si caben menos viviendas, el ayuntamiento ingresará menos dinero entonces por la venta de esos suelos.

Probablemente, tiene esa pinta.

Más allá de los nuevos desarrollos que están en marcha, ¿tiene previsión este ayuntamiento de que la ciudad crezca por ámbitos todavía sin explorar?

Sobre este asunto hay que atender a dos realidades. La primera es que la población de Zaragoza está creciendo en torno a un 2% cada año, lo que supone un crecimiento importante, pero con las previsiones que tenemos hoy contempladas en el Plan General de Ordenación Urbana la capacidad de necesidad residencial en la ciudad estaría resuelta. Y es que la segunda realidad que hay que atender es que para construir vivienda lo que se necesitan son suelos urbanizados, y quien urbaniza esos suelos no es el ayuntamiento, sino las juntas de compensación y los propietarios, que tienen que querer desarrollar esos suelos. Uno puede tener mucho interés en que Zaragoza crezca, como hipótesis, por el este, pero si no hay un interés real de los que luego tienen que acometer la inversión pues es complicado. Por eso nosotros nos estamos haciendo es acompasar el crecimiento de la ciudad con el interés que van demostrando las juntas de compensación. Y de ahí todo lo que se está haciendo en Arcosur o lo que será Parque Venecia II.

Y el entorno del Príncipe Felipe.

Sí. Y otra cosa que estamos haciendo es adaptarnos a las posibilidades reales de crecimiento de los barrios rurales. En los años 2005, 2006 y 2007 se aprobaron muchos planes parciales que tenían que ver con La Cartuja, San Gregorio, etcétera. Pero la realidad actual es muy distinta y lo que necesitan nuestros barrios rurales es poder empezar a hacer promociones de 50, 60 u 80 viviendas y no desarrollos urbanísticos de hasta 1.000 viviendas, como se completaban entonces. Es una cuestión que nos están pidiendo casi todos los barrios rurales y estamos trabajando en ello a medio plazo. Siempre lo he dicho: yo creo que es muy importante que los jóvenes puedan quedarse en los barrios en los que han crecido, siempre que quieran, claro. Y en los barrios rurales, y yo conozco muy bien La Cartuja, por ejemplo, porque tres de mis cuatro abuelos eran de ahí, hay muchos jóvenes que cuando deciden independizarse se tienen que ir a Zaragoza cuando son del barrio toda la vida y viven allí felices.

Víctor Serrano, la semana pasada, en el Ayuntamiento de Zaragoza. / JAIME GALINDO

Por delante quedan dos años con muchas obras previstas, como la del Coso y la avenida Valencia. ¿Llegarán a tiempo con todo?

Bueno, lo primero que tengo que decir es que comprendo las quejas de los vecinos por las molestias por obras como la del Huerva, pero cuando terminen los trabajos y los vecinos vean los resultados creo que rápidamente se les olvidarán esas molestias. Créeme, hay muchos taxistas que me lo echan en cara (ríe) pero creo que es normal que alguno se acuerde de mí más de la cuenta cuando tienen un taladro debajo de su casa. Los cronogramas se están cumpliendo y la gente verá como todo sale adelante.

Para más adelante, la alcaldesa avanzó en el debate del estado de la ciudad su intención de acometer también la renovación de los paseos María Agustín y Pamplona. ¿Qué idea tienen para ese eje?

Lo que la alcaldesa quiere es que el próximo Gobierno tenga proyectos importantes para poder trabajar desde el primer día. Este es un proyecto pensado en la Zaragoza del 2030, que es cuando podrán iniciarse las obras. Los criterios que se seguirán serán tres. Lo primero será mejorar todo aquello que no se ve, la infraestructura gris (tuberías y redes de abastecimiento). Lo segundo será priorizar la movilidad peatonal teniendo en cuenta también la ciclista, el transporte público y el vehículo privado. Cada vez que se reforma una calle o una avenida se hacen las aceras más anchas y se incorpora verde y se plantan árboles siempre que se pueda. Y por último, como ya se ha hecho en el Coso, donde se ha buscado que haya una continuidad estética con el paseo Independencia, es importante que las principales arterias de la ciudad tengan cierta uniformidad y no que cada avenida y calle sea, si se me permite la expresión, de su padre y de su madre.

De su área penden algunos de los proyectos más importantes del Gobierno municipal. Sin embargo, hay otros, como las piscinas del Distrito Sur, Giesa y el Parque de Atracciones que se han encargado a la dirección general de Proyectos Estratégicos. ¿Esto le ha molestado?

En absoluto. Si en algo la alcaldesa ha demostrado eficacia la alcaldesa es en ponernos a trabajar en equipo. Esos proyectos nunca estuvieron dentro del área de Urbanismo. Cuando se conformó el Gobierno se decidió que hubiera una dirección de Proyectos Estratégicos y desde el principio se encargaron esos proyectos a esa dirección. No hay nada más allá de los intentos de enredar de la oposición.

Usted también formaba parte del consejo de administración de la Nueva Romareda, del que salió para dar cabida a Vox. Como parte interesada en el asunto, ¿le preocupa la capacidad del Real Zaragoza para hacer frente a los pagos comprometidos? El año pasado ya no cumplieron.

Hay un pacto de socios vigente. Hubo que modificar el anterior por las circunstancias a las que usted hace referencia, pero hay un pacto que contempla incluso a sanciones para quien incumpla. Pero hay sintonía en el seno de la sociedad y la confianza en el Real Zaragoza es plena.

¿Pero entiende que haya quien dude de que el Zaragoza pudiera haber hecho frente a la operación Romareda en solitario si por el momento solo ha puesto tres millones de euros en la sociedad?

¿Sabe qué ocurre? Que, después de tantas horas de trabajo que nos ha ocupado La Romareda, he visto mucha reticencia sobre muchas cosas y he escuchado muchas dudas. Nosotros siempre hemos contado todo, y lo que hemos contado después se ha demostrado que todo ha sido así. Cuando uno entra a formar parte de una sociedad con una serie de objetivos, no lo hace para luego incumplirlos. El Real Zaragoza es una sociedad anónima deportiva seria.

Otra de las sociedades de las que forma parte el Ayuntamiento de Zaragoza es Zaragoza Alta Velocidad. ¿Cuándo veremos máquinas trabajando en el Portillo?

Creemos que las obras pueden estar adjudicadas en octubre, así que entre que se formaliza el contrato y no, espero que en el último trimestre de este año podamos por fin ver obras en el Portillo.

¿Y cuándo y por cuánto sacarán a la venta la pastilla de suelo del Portillo reservada para viviendas?

Hay que conocer todavía el precio de la tasación, que tendrá que aumentar sensiblemente con respecto a la tasación preexistente (unos 20 millones de euros). Y hemos querido primero asegurar que se lanzaba la obra y, en paralelo, se licitará el suelo porque evidentemente se trata de un ingreso importante para la sociedad para poder ayudar a sufragar las obras. Por cierto, sobre el Portillo, al igual que pasa con Alumalsa: aquí también ha habido un run run por parte de la oposición y un interés de confundir a los vecinos diciendo que vamos a vender la parcela para construir vivienda libre. Es que eso es exactamente lo que estaba contemplado en el planeamiento urbanístico. Por cierto, en esta sociedad pública hay un 50% que es del Estado y hasta donde yo sé quien gobierna en España, o lo intenta, es el PSOE.

Otra de las obras pendientes de Zaragoza Alta Velocidad es el parque equipado de La Almozara. ¿Para cuándo?

Es verdad que nuestra prioridad hasta ahora ha sido el Portillo y esa prioridad la tenemos ya resuelta o casi. Yo, como usted, quiero ver a las máquinas trabajando en el Portillo. Al día siguiente de que eso ocurra, comenzaremos a trabajar para que, cuanto antes, ese parque esté.

Sabe que los vecinos del Gancho y Zamoray-Pignatelli también tienen muchas demandas que le atañen. ¿Cuáles serán las próximas actuaciones que llegarán a este barrio?

Alguna noticia tendremos. Ya anunciamos hace poco la reforma de alguna calle, pero es verdad que la zona de Pignatelli y Zamoray tiene tantas necesidades que, aunque hemos ido paliando algunas situaciones, seguimos teniendo un problema importante que no solo es urbanístico, también es social y de seguridad. Pero nunca hemos dejado de hacer cosas. Ahora hay un plan específico de inspección de edificios. Lo que pasa es que yo entiendo a los vecinos, son tantas sus necesidades que al final muchas veces se provocan situaciones no deseadas por nadie.

¿Será necesario derribar algún edificio más en este entorno?

Ojalá no, pero es algo que ahora no podemos saber porque son decisiones que se toman en circunstancias difíciles y que hay que tomarlas en dos o tres días. Y aunque es verdad que la conservación de los edificios no es una responsabilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, sabemos que hay edificios en ese entorno y en otros de la ciudad a los que no se puede llegar si no es con la ayuda del ayuntamiento, y por eso estamos realizando estas inspecciones.

En los últimos meses se han producido derrumbes y desalojos en otros barrios de la ciudad. ¿Le dan alguna explicación? ¿Habrá más planes de inspección?

El paso del tiempo influye en todo, al igual que el uso que se da a los edificios o el hecho de que cuando se produce una patología nadie avisa y nadie la repara. No hemos determinado que haya habido un patrón concreto, pero sobre todo han tenido que ver con la edad de las edificaciones. Por eso, respondiendo a tu pregunta, cuando termine el plan específico de inspecciones en Zamoray vamos a seguir en otras zonas de la ciudad al ritmo que podamos. Veremos qué barrios son los siguientes, pero creo que Las Fuentes y Delicias son dos zonas a explorar.

Quedan dos años de mandato. ¿Les quedan ganas y dinero para seguir anunciando proyectos?

A la alcaldesa ganas no le faltan y por lo tanto a su equipo tampoco. Y dinero… llevamos un ritmo de inversión muy potente y si podemos invertir es porque hay muchas cosas que se han hecho bien desde el punto de vista de la hacienda pública. Pero vamos, creo que si acabamos todas las obras que tenemos en curso conseguiré subirme a un taxi sin que el taxista se me queje tanto (ríe).