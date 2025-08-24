Zuera celebra San Licer con música, deporte y tradición

Zuera encara su semana grande para cerrar el verano con broche de oro. Del 22 al 30 de agosto, la localidad zaragozana celebra las fiestas patronales de San Licer. Los zufarienses esperan estos días de alegría y diversión entre vecinos con gran expectación. Por ese motivo, tanto el Consistorio como la Comisión de Festejos se han afanado en ofrecer un programa variado con mucha música, concursos, comidas populares y actividades que se adaptan a los gustos de todo tipo de públicos.

Las actividades comenzaron el 22 de agosto con una cata de tomates y jamón ibérico en el marco de Zuera Sabor. El 23 de agosto, por su parte, se celebró uno de los actos más importantes de la semana de festejos: la presentación de las Jóvenes San Licer 2025. El encargado de conducir el evento fue el 'showman' Javier Segarra. Además, el pianista David B. Dermant amenizó la presentación en el Pabellón Multiusos. El domingo 24 de agosto se llevarán a cabo torneos emblemáticos como el Campeonato Comarcal de Petanca y el Concurso Taurino Maestros de la Calle.

Las Jóvenes San Licer 2025 / Servicio especial

Semana festiva

Pero las fiestas comenzarán oficialmente mañana a las 12.00 horas con el chupinazo y pregón de fiestas a cargo de 'Nuestros Mayores de Zuera'. Al finalizar, los asistentes podrán disfrutar de un trago de sangría. Una fiesta acuática y el espectáculo de la humorista de Oregón TV Marisol Aznar darán paso al concurso de carrozas a las 19.30 horas. El primer día concluirá con la actuación musical del grupo Puro Relajo y la Zuera Party con los DJs: Pablo Lópes, Álex Melero y Alvin. En estas fiestas, que tendrán lugar cada día de la semana a partir de las 3.00 horas, diferentes DJs se subirán al escenario del pabellón multiusos para animar con su música a los más trasnochadores.

Los días siguientes continuarán con el ritmo frenético de eventos. El martes 26 de agosto destaca por su procesión y misa baturra en honor a San Licer, sin olvidar las actividades deportivas como las carreras populares XVII Milla Urbana Villa de Zuera. Ese mismo día, los zufarienses podrán disfrutar de dos tributos: el grupo Dos Pájaros y un Trío Homenajeará a Joaquín Sabina y a Joan Manuel Serrat, y Los 80 Principales recordará los éxitos más icónicos de los años 80.

Eventos musicales y taurinos

Las propuestas musicales no cesarán el resto de la semana. El miércoles 27 de agosto, actuará Mariachi Imperial, un grupo de mariachis venido directamente desde México, así como la Orquesta Panorama, una de las agrupaciones más potentes de España que presenta su espectáculo 'Epic Tour'. Otro de los tributos desembarcará el 28 de agosto, cuando La Otra Oreja tocará los temas más famosos de La Oreja de Van Gogh. Además, el viernes 29 de agosto llegará la Orquesta La Misión, que cuenta con un 'show' innovador y el escenario más grande del país. Aunque habrá que esperar hasta el viernes 30 de agosto para disfrutar de la legendaria música de Reincidentes, el grupo más esperado de las fiestas patronales.

Los actos taurinos también tendrán su espacio en este San Licer 2025. El miércoles 27, se celebrará en la plaza de toros el Concurso Nacional de Recortadores con Anillas. Otro de los eventos más destacados será el espectáculo taurino Grand Prix organizado por Ruedo Bravo el jueves 28. El encierro infantil y el VII Desafío de Encierros cerrarán el programa taurino el último día de festejos.