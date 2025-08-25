Empiezan los cursos cero de la Universidad de Zaragoza: "Refrescas los conceptos y te preparas para este gran cambio"

Tras las merecidas vacaciones que los alumnos de segundo de bachillerato han tenido una vez superada la PAU y con septiembre a la vuelta de la esquina, los jóvenes estudiantes se preparan para empezar una nueva etapa tanto en su formación académica como vital. Afrontar el inicio de una carrera universitaria puede ser abrumador. Por eso, para evitar el vértigo que estos nuevos universitarios puedan sentir existen los cursos cero. Una serie de clases, que la Universidad de Zaragoza pone a disposición, para las distintas formaciones universitarias donde los estudiantes de nuevo ingreso pueden afianzar los conceptos esenciales de Bachillerato necesarios para su nueva etapa en la formación superior.

Estas clases de refuerzo empiezan esta semana, justo antes del propio curso académico que arranca el 3 de septiembre, y se imparten en la gran mayoría de las facultades de Aragón para las distintas carreras. Además de hacerse en modalidad presencial, también existe la posibilidad de hacer estos cursos en línea.

Según Noemí Gil, una de las profesoras que imparte clases en estos cursos, son importantes para que "los chicos tengan una primera toma de contacto más cómoda con la universidad, que se puedan ir conociendo entre ellos y, sobre todo, para reforzar conocimientos que a priori han aprendido en bachiller". Otro de los profesores destaca que "los cursos online son igual de importantes y están disponibles para todos los nuevos estudiantes nada más matricularse". "Ahí cada uno puede marcarse sus propios tiempos y ritmos de trabajo para repasar", comenta.

Las primeras clases en la EINA

En la EINA (Escuela de Ingeniería y Arquitectura) los cursos cero han empezado este lunes a las 8 de la mañana con una clase de química. "No la he cursado en Bachillerato y así intento reforzar esas carencias que tengo respecto a la asignatura que voy a cursar", explica Inés una estudiante durante el descanso entre la clase de química y la de matemáticas y física. Como ella, David, otro estudiante de ingeniería mecánica, opina lo mismo, aunque en su caso es con la asignatura de dibujo técnico. "Como no la he hecho ahora puedo coger las bases y no llego tan perdido a la carrera. Además, ya es suficiente cambio respecto a bachillerato, como para ir apurado", cuenta.

Para Carlota, estudiante de ingeniería diseño industrial y desarrollo de productos, “después del verano tenemos todo superolvidado, haces el bachiller y la EBAU y cuando acabas te quieres olvidar de todo”. Esa es la razón por la que ve importante acudir a estas clases. “Con esto refrescas un poco todo y te sientes más preparado para la universidad que es un cambio muy grande”, dice. Algo con lo que está de acuerdo Isabel, estudiante de ingeniería química. “Te familiarizas con el sitio antes de empezar, repasas y te quitas el miedo y los nervios”, afirma.

Universitarios entrando en la clase de matemáticas y física de los cursos cero / Jaime Galindo

Además de afianzar los conceptos clave, los cursos cero ayudan a que los nuevos estudiantes den su primer paso en la vida universitaria. Entren en contacto con la facultad en la que seguramente, pasarán como mínimo los siguientes cuatro años de sus vidas y, también, empiezan a conocer a los que se convertirán en sus nuevos amigos y compañeros.

"Con ganas, ilusión y a darlo todo"

En el momento de descanso se siente un ambiente animado, algo nervioso y con dudas, reflejo de cómo los estudiantes afrontan este primer año universitario. “Hay algo de miedo, pero queremos empezar con ganas, ilusión y a darlo todo”, explica otra estudiante. Noemí Gil, profesora de química, comenta que ha visto bien a los estudiantes. “A pesar de ser las ocho de la mañana han venido con ganas, han llegado puntuales y estaban con iniciativa y participando”, añade.

La profesora detalla que en la clase tras sondearlos “había estudiantes de todas las ingenierías posibles”. “El nivel depende de las vías que han tomado en bachiller. Hay alumnos que han hecho química, otros no. Hay disparidad en el nivel y por eso con esto se pretende unificar los conocimientos básicos para que todos puedan empezar bien la carrera”, concluye.

Aunque todos estos estudiantes son de ingeniería, en el resto de facultades también ha arrancado la pretemporada académica. Por ejemplo, en la de Ciencias se ha empezado a impartir las clases de matemáticas y física; y en la de Economía también se refuerzan las matemáticas. Por su parte, en el campus de Teruel, no será hasta los días 1 y 2 de septiembre cuando se llevarán a cabo las clases para reforzar distintas materias relacionadas con los grados de Ingeniería Electrónica y Automática, Ingeniería Informática y el Programa Conjunto en Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas. Mientras que en Huesca y La Almunia solo están disponibles los cursos en línea.