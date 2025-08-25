Un experto sobre la plaga de ratas en Zaragoza: "Hay más incidencia en las ciudades con río"
En lo que va de año ya se han recibido 120 denuncias y este lunes el Ayuntamiento de Zaragoza ha colocado trampas en el entorno del Parque Bruil
No es casualidad que la capital aragonesa cuente con la presencia de ratas en sus calles, por eso no es motivo de alarma. Así lo aseguran desde el Instituto Municipal de Salud Pública del Ayuntamiento Zaragoza, quienes sostienen que los avisos de hecho han ido a menos desde hace dos años. En 2023, en el periodo de junio a agosto, fueron 223 las denuncias interpuestas por la presencia de plaga de estos roedores y este año 2025 han sido 120, es decir, casi la mitad, siguiendo la tónica de las 104 que se registraron el año pasado.
Ante la efervescencia de críticas por parte de los vecinos y los vídeos difundidos por redes sociales, el Ayuntamiento de Zaragoza llama a la calma y recuerda el tratamiento curativo que ya se ha puesto en marcha en 15.117 puntos para la desratización. París, Nueva York o Sevilla son ciudades conocidas por este problema y tienen en común que por ellas discurren ríos de gran envergadura. La rata gris o rata de agua, que dista en el comportamiento de la rata negra, frecuenta el alcantarillado y se siente atraída por los restos de comida en la calle.
"El problema de las ratas está muy relacionado con el tema de las basuras y de la suciedad en la vía pública. También hay más incidencia en las ciudades con río y aquí tenemos tres", relata el veterinario del Instituto Municipal de Salud Pública del Ayuntamiento Zaragoza, Emilio Martínez. A su juicio, los tratamientos tanto preventivos (que se empezaron a hacer en 2021) como curativos están funcionando correctamente. Para los primeros, existen "33.000 registros en los que se coloca un placebo para ver si hay consumo o no" y si es así, se comienza con el tratamiento previo, que "puede evitar denuncias posteriores" al contar ya con producto rodenticida.
Humedad y basura en las calles: 'luz verde' para las ratas
Aparte del calor, que más que atraer a las ratas llama a insectos como las garrapatas o las cucarachas, porque "se acorta su ciclo reproductivo y hay más puestas", las obras en la ciudad también pueden atraer a estos roedores por los "movimientos de tierra" y de zonas "próximas al alcantarillado". Martínez asegura que en estos sitios es más visible la presencia de ratas y aclara el carácter obligatorio de la desratización previa "en todo lo que es nueva construcción". Lo que podría explicar que las ratas acudan al entorno del río Huerva.
Respecto a la ubicación, este veterinario explica que es normal que se concentren en "barrios próximos al río". "En zonas como el Casco Histórico y el Casco Viejo, donde el sistema de alcantarillado también es más antiguo o las zonas del Actur o la Almozara pueden aparecer con más incidencia", asegura Martínez. Del mismo modo, reconoce que es clave "la colaboración ciudadana" y se refiere abiertamente a la "mala costumbre de alimentar palomas" en la calle o a "dejar la basura fuera de los contenedores" como acciones a evitar.
Trampas, rodenticidas y placebos para prevenir las plagas
Este mismo lunes, Salud Pública ha colocado trampas en la zona del parque Bruil para acabar con la plaga de ratas allí existentes que ha sido motivo de denuncia por parte de los vecinos estos días atrás. Asimismo, como tratamiento curativo el protocolo es el de quitar la alcantarilla y colgar un alambre con un bloque de rodenticida que "se repone si se ve que hay consumo". Para que los profesionales sepan en qué estado está cada alcantarilla tratada, Martínez explica que "se marca con un spray blanco si está en proceso y en rojo si se ha finalizado". A nivel técnico, existen rodenticidas letales de diferentes tipos: los más comunes contienen anticoagulantes y provocan una hemorragia a nivel interno en el animal, y en otros se altera o el nivel de calcio o la temperatura.
El plazo de actuación, desde que Salud Pública recibe, bien vía telefónica, electrónica o por expediente en el registro del Ayuntamiento, es de entre 24 y 48 horas. En ese momento se pone en marcha el tratamiento al "volcarse previamente en el programa de gestión de plagas de la empresa licitada" para dicho servicio. En cualquier caso, Martínez habla de "datos normales" en cuanto a ratas en la ciudad. "No tenemos un problema ni una alarma, lo que ha pasado es que con las redes sociales se visualiza más, pero no es muy diferente a lo de años anteriores. Es más, estamos a la mitad de denuncias que hace dos años", insiste rotundo este experto. Desde el consistorio también recalcan el aumento en el presupuesto para el control de plagas en Zaragoza. Los datos arrojan que fueron 50.000 euros los invertidos en 2015 y, diez años después, la cifra alcanza los 420.000 euros que se equipara a la del año pasado y que supera los 310.000 de 2023.
