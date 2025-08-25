El Parque Deportivo Ebro resiste y sigue creciendo "poco a poco" y estrenará en septiembre un nuevo espacio

Inaugurado a principios de los años 70 del siglo pasado, el Parque Deportivo Ebro fue una de las instalaciones deportivas punteras de la ciudad de Zaragoza y, hasta que comenzaron a abrirse las piscinas municipales en los barrios de la ciudad, fue de las pocas alternativas de los vecinos de la capital aragonesa para refrescarse en verano. En 2012, después de años de decadencia, las instalaciones cerraron sus puertas.

El recinto, propiedad del Gobierno de Aragón, reabrió en 2015 y, desde entonces, sus gestores, la Fundación Educación Salud y Deporte en Aragón (ESDA), siguen remando a contracorriente para intentar consolidarse como una alternativa real para decenas de deportistas en la ciudad. Y las cifras avalan su esfuerzo: desde el año 2023, la cifra de usos anuales ha pasado de los 600.000 al millón.

Y es que el Parque Deportivo Ebro, pese a la incertidumbre, se ha convertido en un bastión para los llamados deportes minoritarios, aunque ese adjetivo quizá comience a quedarse desactualizado. En este contexto, estas instalaciones siguen creciendo ahora con una inversión que pronto, este próximo mes de septiembre, se convertirá en realidad: dos nuevas pistas de voleibol en las que la federación aragonesa de este deporte ha invertido 250.000 euros.

Con la apuesta de la Federación Aragonesa de Voleibol, el Parque Deportivo Ebro sigue ampliando sus instalaciones en un intento de renovación que en los últimos años acumula 5 millones de euros de inversión realizada tanto por los propios gestores de las instalaciones como por las federaciones y negocios que allí se cobijan. "Es un orgullo que podamos seguir atrayendo estas inversiones. No paramos de trabajar aunque es verdad que nos está costando avanzar. Cuando el covid tuvimos que endeudarnos y todavía no hemos salido de ese bache", explica con sinceridad el presidente de la Fundación ESDA, Guillermo Kleingries.

El "gran objetivo"

En la actualidad, de los 14.000 metros cuadrados de los que dispone el recinto, aproximadamente está en uso un 65% de la superficie. A largo plazo, el "gran objetivo" sigue siendo abrir la piscina cubierta, que se encuentra en muy mal estado, pero según reconoce Kleingries sigue sin haber novedades al respecto ni se esperan noticias pronto.

Y así, aunque quede mucho trabajo por hacer, en el Parque Deportivo Ebro conviven distintas prácticas deportivas que han encontrado en estas instalaciones un reducto para seguir creciendo. Dentro de este recinto se encuentra, por ejemplo, el único campo en todo Aragón preparado para la práctica del hockey hierba. Y en el caso del voleibol, las dos pistas que estrenará en septiembre supondrá ampliar la oferta del recinto con cinco canchas en total, algo que resultaba ya más que necesario dado el aumento de la práctica de este deporte.

Entrada principal del Parque Deportivo Ebro en Zaragoza. / ANDREEA VORNICU

Las tres que ya existían se construyeron en 2022 y supusieron una inversión de 220.000 euros. "Arriesgamos y nos salió bien. Las pistas, que están cubiertas, estaban llenas todos los días y superaban los 900 usuarios a la semana. Con las dos nuevas esperamos llegar a los 1.300 usuarios semanales", cuenta el presidente de la Federación Aragonesa de Voleibol, David Lechón, que asegura que la práctica de este deporte está creciendo exponencialmente, sobre todo a raíz de la pandemia, cuando muchas personas, sobre todo mujeres, quisieron adentrarse en el mundo del deporte.

Desde que Lechón asumió el cargo al frente de la federación explica, el número de fichas se ha multiplicado por diez. "Cuando empecé había 240 licencias federadas y 250 escolares. Ahora hay 2.050 federadas y 3.700 escolares. Y el 80% del total son mujeres", explica Lechón.

"En el Parque Deportivo Ebro hemos encontrado un espacio y un rincón en la ciudad en la que convivimos deportes muy diferentes", afirma el presidente de la Federación Aragonesa de Voleibol. ¿El mayor pero? Lechón y Kleingries coinciden: "Necesitamos un poco más de atención por parte de las administraciones y urge que tengamos algún tipo de conexión en transporte público. Esa es nuestra eterna lucha", afirman ambos.