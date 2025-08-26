Alerta por calor, tormentas y caída en picado de las temperaturas: Zaragoza, ante 72 horas de caos meteorológico

Zaragoza pasará por casi todos los estados posibles en las próximas horas. Entre este martes y el próximo jueves, la capital aragonesa sudará, probablemente se mojará y finalmente obligará a los más frioleros a salir de casa con una chaqueta, aunque sea fina.

De entrada, vuelven los avisos por calor de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a la capital aragonesa y a toda la ribera del Ebro por máximas que podrían alcanzar los 37 grados. Lo mismo ocurrirá en tres cuartas partes de Aragón, que vuelve a llevar el nivel amarillo por las altas temperaturas en el Cinco Villas (36 grados) y sur de Huesca (36 grados); y por lluvias y tormentas en el Pirineo, centro de Huesca y Bajo Aragón, con acumulados de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.

La buena noticia es que este calor en Zaragoza, impulsado por el bochorno, tendrá las horas contadas. El mercurio caerá durante la madrugada, aunque no en exceso, porque la capital volverá a vivir una noche tropical con valores que no bajarán de los 22 grados.

Miércoles pasado por agua

El miércoles será un día de transición meteorológica para situar la foto final de agosto. La entrada de una vaguada en España, asociada a la borrasca ex Erin, según apuntan los meteorólogos de eltiempo.es, traerá inestabilidad y precipitaciones generalizadas, ahora sí, a Zaragoza y al conjunto de Aragón, aunque no se espera que sean localmente fuertes en la comunidad, salvo en el Pirineo, donde sí se prevé que se den los acumulados más significativos con más de 70 litros por metro cuadrado durante la jornada.

En la capital aragonesa no se esperan esos acumulados, ni mucho menos, pero sí que se mantendrá la amenaza de lluvia durante todo el día, especialmente durante las horas centrales, y producirse algunos chubascos intermitentes. En la provincia de Huesca sí se espera que caigan entre 40 y 50 litros en 24 horas.También se espera que el Cipotegato de Tarazona esté pasado por agua, con riesgo de tormentas a primeras horas de la tarde, según Aemet.

Desplome de las temperaturas

La llegada de la vaguada tendrá un segundo efecto que se sentirá en gran medida a partir del jueves: el descenso térmico. La masa de aire frío hará caer los termómetros de Zaragoza ya de madrugada gracias también a entrada del cierzo, que podrá ser moderado.

La diferencia será sustancial. De las máximas de 37 grados de este martes se pasará, primero a los 30-31 grados del miércoles y los apenas 27 grados durante la jornada del jueves. Unos valores que estarán varios grados por debajo de lo habitual para esta época del año y especialmente dejará una sensación fresca a primeras horas de la mañana, que obligará a más de uno a sacar una chaqueta, después de una madrugada el mercurio descienda hasta los 15 grados.

Según los pronósticos de lo que resta de semana de la Aemet, el termómetro oscilará entre máximas que tocarán techo el fin de semana entre los 32 y 33 grados, para volver a caer por debajo de la barrera de los 30 grados con la llegada de septiembre.