Susto en Parque Venecia: arde un contenedor a plena luz del día

Susto en el zaragozano barrio de Parque Venecia. Mientras la ciudad vuelve a la vida después del parón estival, los vecinos de esta zona de nueva creación de la capital aragonesa han contemplado en la mañana de este martes como un contenedor de basura ha ardido a plena luz del día.

Los hechos han ocurrido pasado el mediodía, en la calle Paolo Veronese, a la altura del número 5, cerca de la escuela municipal de Educación Infantil de este barrio. Las llamas han obligado a los bomberos a actuar, aunque según se desprende de las imágenes, no se han producido daños más allá del contenedor incendiado.