El comité de Avanza lo confirma: habrá huelga en el bus de Zaragoza y afectará a las Fiestas del Pilar

El comité de Avanza, la empresa que gestiona las líneas de autobuses urbanos en Zaragoza, ha notificado este martes al Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje la convocatoria de una nueva huelga en este servicio. Los paros comenzarán, si las negociaciones entre las partes no lo evitan, el próximo 8 de septiembre y se prolongarían hasta el 31 de octubre, por lo que las Fiestas del Pilar se verían, de nuevo, afectadas por una huelga en el transporte público.

La convocatoria de huelga se ha notificado hoy después de una nueva reunión con la empresa en la que las negociaciones no hayan surtido efecto. La representación sindical ha dado por bloqueadas las conversaciones después de 20 meses y ha acusado a la empresa de no querer ceder en ninguna de sus pretensiones.

La convocatoria de huelga, no obstante, también ha generado división entre los cinco sindicatos que conforman la representación legal de los trabajadores al no estar de acuerdo en el reparto de delegados sindicales en el seno de comité de huelga, el órgano que se encarga de negociar con la empresa mientras los paros están en marcha.

En todo caso, más allá de la pugna abierta entre las distintas secciones sindicales, alguna de las cuales cuestionan la legalidad de los paros debido a la forma en la que se han convocado, la propuesta de huelga es la siguiente: