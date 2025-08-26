De la humillación a la celebración: el curioso origen del Cipotegato en Tarazona

Ya suena el tic tac de los relojes de todos los turiasonenses que esperan con ansia las doce del mediodía del 27 de agosto. Miles de tomates sobrevuelan las calles de Tarazona para alcanzar a la persona encapuchada que, finalmente, se suba a la estatua de la Plaza de España realizada en honor al personaje más representativo del pueblo y que da nombre a esta famosa celebración: el Cipotegato.

Con una señal de salida, comienza la persecución mientras el pueblo lanza tomates al Cipotegato hasta completar el recorrido. La persona que recorre las calles con ese traje tan peculiar ha sido elegida en secreto meses antes, y permanece en el anonimato hasta el instante en el que consigue subirse al podio. El sorteo se realiza entre más de 150 turiasonenses y es un orgullo para el elegido el hecho de personificar a este personaje.

Esta figura tiene siglos de historia, y su origen se remonta a un antiguo rito de escarnio, cuando se permitía a un preso salir en libertad. Pero eso no era todo. Mientras vagaba por el pueblo, los habitantes arrojaban frutas y hortalizas como forma de castigo. Si conseguía escapar sin ser atrapado, obtenía su ansiada libertad. Con el paso del tiempo, esta costumbre humillante se transformó en una fiesta convertida en un estallido de alegría, identidad y participación ciudadana.

Un traje de arlequín cubierto de manchas rojas

Su traje de arlequín con rombos verdes, rojos y amarillos, acompañado por una máscara de tela y un bastón con bola en la punta llama la atención de cualquiera. La figura parece más un bufón que un preso en busca de su libertad, pero eso no desvirtúa cuál es su misión. Entre tomatazos y codazos se abre camino para que todo el mundo sepa quien ha tenido el honor de salir elegido como Cipotegato.

Salida del Cipotegato en las fiestas de Tarazona 2023. / Jaime Galindo

Pero esos tomates no solo aterrizan en los ropajes del personaje. Manchas rojas se reparten por todas partes y miles de personas acaban cubiertas por un manto rojo. Esta hortaliza debe estar completamente madura y los sistemas de protección se aseguran de que así sea para evitar cualquier atentado contra la salud de los participantes.

"¡Cipote es cojonudo!"

No solo es Tarazona la que se vuelca en la celebración, sino cientos de personas provenientes de pueblos contiguos e incluso ciudades lejanas acuden para presenciar este evento. La euforia se palpa desde el punto de la mañana mientras esperan la salida de este famoso personaje que tanto valoran en la comarca de Tarazona y el Moncayo.

Los gritos de ánimo forman parte del espectáculo, donde la plaza entera se une para vitorear: “¡Cipote, Cipote, Cipote es cojonudo, como Cipote no hay ninguno! ¡Cipote, Cipote, Cipote!”. Asimismo, y tras descubrir quién ha sido esa persona a la que le han llovido tomates encima, se honra la historia turiasonense y a todos aquellos presos que pudieron salir ilesos de las manos del pueblo en camino a su libertad.