Ocho ofertas de trece empresas pujan por hacer las obras de transformación del Portillo en Zaragoza

Se trata sin duda de uno de los proyectos que más van a transformar el mapa de Zaragoza en los próximos años por su repercusión en el tráfico de la ciudad y porque supondrá cerrar una cicatriz entre los barrios de Delicias y el centro que lleva lustros abiertos. El proyecto para reurbanizar la pastilla de los suelos del Portillo se licitó a finales del pasado mes de julio, poniendo fin así a una historia que llevaba años encallada en el seno de la sociedad pública Zaragoza Alta Velodcidad (ZAV) -participada por Adif, la DGA y el ayuntamiento-, pero faltaba saber si ese concurso generaba interés en las empresas y, por lo tanto, no se quedaba desierto, lo que hubiera retrasado los plazos de una forma considerable. La buena noticia es que no ha sido así.

Según ha podido saber este diario, el concurso público para ejecutar los trabajos, valorados en más de 28 millones de euros, han recibido ocho ofertas presentadas por hasta trece empresas, entre las que se encuentran las más importantes del país y de Aragón, algunas de ellas formando una unión temporal de empresas (UTE) entre ellas.

Así, los nombres que hay detrás de las ocho ofertas recibidas para la ejecución de las obras, cuyo inicio está previsto a finales de año, son: Acyc Obras y Servicios; Aldesa Construcciones-Ideconsa; ASCH Infraestructuras; Compañía General de Construcción Abaldo; Comsa-Papsa; Dragados-Mainsa-Vialex; FCC-Carmelo Lobera; y Acciona-Copha. Los técnicos deberán ahora revisar toda la documentación entregada y comprobar que las compañías cumplen con los requisitos mínimos que establecían los pliegos.

La consultora Sers dirigirá las obras

Por su parte, la licitación para adjudicar la dirección facultativa de las obras, contrato valorado en otros 504.000 euros, solo ha recibido una oferta, la de la consultora Sers, la misma que se encargó de la redacción del proyecto de ejecución que ahora va a pasar del papel al terreno. Salvo que haya algún error en la documentación presentada, algo poco habitual en este tipo de licitaciones y por parte de firmas como esta consultora, será la adjudicataria en otoño de esta misión en un proyecto crucial para Zaragoza.

El éxito del proceso de licitación llega después de años de contratiempos. Después de lograr desatascar el acuerdo entre los tres socios de Zaragoza Alta Velocidad, entre los que el consistorio es la parte más interesada, el año pasado la licitación para la redacción el proyecto de reurbanización de los suelos se paralizó debido a un recurso presentado por el Colegio de Geógrafos que, finalmente, fue desestimado.

El siguiente escollo llegó tras el choque entre dos empresas estatales: Correos y Adif. La negativa de la compañía de reparto postal a abandonar su edificio en el Portillo a cambio de la cantidad ofrecida por Zaragoza Alta Velocidad obligó a dividir en dos el proyecto de reurbanización de la pastilla para poder avanzar en las obras sin tocar las instalaciones de Correos. Pero finalmente hubo acuerdo.

Así, la incógnita que quedaba ahora era saber si el concurso para adjudicar la ejecución de las obras iba a quedarse desierto o no. Con las ocho ofertas que hay encima de la mesa, Zaragoza Alta Velocidad se asegura que haya variedad de propuestas y, también, poder conseguir una merma en el presupuesto base de las obras.

El resultado de las obras

Pero lo más importante quizá es que podrá cumplirse el calendario establecido. La intención de las partes interesadas era que las máquinas pudieran entrar a trabajar en este inmenso solar a finales de este año. A partir de ahí comenzarán 14 meses de obras -como máximo, puesto que las empresas pueden ofrecer una rebaja de esos plazos- que transformará por completo lo que hasta ahora era un descampado vallado y que se convertirá en un parque que contará con instalaciones deportivas, dos parcelas reservadas para equipamientos y otra para viviendas.

La licitación de esa parcela, en la que irán más de 200 viviendas y por la que la sociedad pública ingresará más de 20 millones de euros -todavía está pendiente cerrar la tasación del suelo-, será el próximo paso de Zaragoza Alta Velocidad. La venta se había paralizado a la espera de que asegurarse de que se iban a ejecutar las obras en el Portillo. Ahora que la sociedad se ha asegurado que hay empresas interesadas en acometer las obras se activará la enajenación de esos suelos, con cuyos ingresos se sufragarán, en parte, las obras de reurbanización del nuevo parque así como la construcción del nuevo parque equipado de La Almozara, en los suelos que rodean Etopia. Esa es la próxima prioridad del Ayuntamiento de Zaragoza en el seno de ZAV.