El 'skyline' de Zaragoza, a punto de cambiar para siempre: comienza el desmontaje de las torres de iluminación de La Romareda

Se trata de los últimos elementos que quedan en pie de la vieja Romareda. Pero las cuatro icónicas torres de iluminación del estadio, que han formado parte del paisaje de Zaragoza durante las últimas décadas, están a punto de desaparecer. Este mismo martes ha comenzado el desmontaje de estas estructuras, unos trabajos que se alargarán durante unas dos semanas y para los que ha sido necesario traer desde Galicia una grúa especial.

Las torres miden 55 metros de altura, de los que 45 metros son las columnas metálicas azules y los diez restantes corresponden a la parrilla blanca en la que se sujetaban los focos. Para su desmontaje, según ha informado la sociedad Nueva Romareda en un comunicado, se va a emplear una grúa autopropulsada que sujetará y descenderá las piezas en las que se corten estas estructuras, unos trabajos que realizarán unos operarios subidos a una plataforma elevadora con cesta que puede alcanzar los 90 metros de altura.

La tarea, desde luego, no es apta para los que tengan miedo a las alturas ni tampoco resulta sencilla. El camión equipado con cesta ha tenido que viajar desde Galicia en un transporte especial, "dado que en España no existe mucha maquinaria de estas características y tamaño", han explicado desde la sociedad Nueva Romareda. Dada la dificultad de esta labor, se va a realizar un seguimiento constante de los trabajos del desmontaje, adaptándose en todo momento a los criterios técnicos que se vayan ordenando. Asimismo, el trabajo en altura exige que se den una serie de condicionantes para poder llevarlo a cabo: ni puede llover abundantemente ni pueden soplar fuertes vientos para que haya garantías de seguridad.

Así van a desmontarse las torres

Los trabajos de desmontaje van a comenzar por la torre noreste, que es la situada en la esquina del paseo Isabel la Católica frente a la entrada del centro comercial Los Porches del Audiorama. Después se actuará en las dos estructuras que dan a la plaza Eduardo Ibarra, dejando para el final el derribo de la torre de la esquina sureste.

Cada una de las torres de iluminación va a ser desmontada en tres fases. En primer lugar, se retirará la parrilla blanca donde se ubicaban los trozos más una sección de unos cinco metros de la columna azul. Los operarios, suspendidos en altura, irán cortando la cabeza de la torre mientras la grúa sujeta la pieza para después descenderla hasta el suelo. Después, con la misma técnica, se desmontará otra sección de unos 20 metros de la parte azul metálica, mientras que los últimos 20 metros que queden en pie se demolerán con grandes máquinas desde el suelo que irán cizallando el material.

Para cumplir con las especificaciones del certificado de construcción sostenible Breeam otorgado a las obras de La Romareda, todos los elementos que conforman las torres de iluminación y que ya se están retirando van a ser trasladados a un centro de valorización para ser reutilizados y reciclados después de ser fundidos. "Una de las principales ventajas asociadas a este tipo de certificaciones es la reducción de costes operacionales y de mantenimiento a largo plazo, así como la gestión responsable del proceso constructivo. En esta línea, cabe destacar que en la primera fase de las obras se han podido valorizar unas 11.700 toneladas de residuos, más del 95% del total", han informado desde la sociedad Nueva Romareda.

Con la desaparición de las torres de iluminación de la vieja Romareda habrá desaparecido por completo cualquier vestigio del antiguo estadio. El pasado 7 de agosto concluyeron los trabajos de demolición de la estructura de hormigón y ladrillo del campo de fútbol. Entonces solo quedaban las cuatro icónicas torres. Pero eso está a punto de cambiar. Y mientras, continúan los trabajos para levantar la nueva grada del Gol Sur, que será la primera que se ponga en pie puesto que fue la primera que se derribó.

Así, con el desmontaje de las cuatro torres de iluminación a lo largo de las dos próximas semanas se cumplen los plazos que estipulaban los pliegos del contrato de la fase 1B de las obras de La Romareda, una etapa que abarca la demolición de las gradas este, oeste y norte así como la construcción del conjunto del estadio. El plazo máximo para que el viejo estadio hubiera desaparecido era octubre, por lo que la UTE encargada de las obras, OHLA y Altuna y Uria, han conseguido adelantarse un mes al calendario inicialmente fijado.