Women´Secret se consolida en Zaragoza con su cuarta tienda

Women´Secret es una famosa y conocida firma española que se especializa en lencería femenina, masculina y en trajes de baño, aunque también cuenta con accesorios, perfumes e incluso pijamas, tanto masculinos como femeninos, abre sus puertas de nueva en Zaragoza.

La firma fue fundada en el año 1993, aunque su expansión internacional no llegó hasta el año 2001. Pertenece al grupo empresarial Tendam. Actualmente se encuentra en 74 países y cuenta con un total de 708 puntos de venta. En Zaragoza actualmente hay varias tiendas por diferentes sitios bien ubicados de la capital entre ellos los más famosos y frecuentados son: Paseo de la independencia, 23; Calle de San Ignacio de Loyola, 8 y sus tiendas en los centros comerciales de Gran Casa y Puerto Venecia.

Abre su cuarta tienda en la capital aragonesa

Women´secret refuerza su compromiso con Zaragoza con la última apertura de su tienda en otro de los Centros Comerciales de la ciudad, Aragonia, ubicado en avenida de Juan Carlos I. La tienda se encuenta en la planta 1, junto a la marca de calzado Geox.

Su nuevo espacio cuenta con 200 metros cuadrados de tienda, destinado específicamente a la venta, y 50 metros cuadrados de almacén. El local cuenta con un diseño igual a los otros, siguiendo una estética "Bohetique", con espacios organizados y funcionales donde cada producto se encuentra en una categoría y en un lugar concreto, lo que según la marca "promueve una experiencia de compra fluida y agradable".

La estrategia es igual que la que siguen desde su grupo empresarial (Tendam), orientada a optimizar el espacio e integran de forma óptima su compra online y offline, así poder ofrecer una experiencia de compra sin roces.

No solo es Women´Secret con la marca que la empresa textil intenta posicionarse, también lo hacen con otras de sus marcas como Dash and Stars (la línea deportiva femenina) o HI&BYE (su propuesta de ropa interior, pero dirigida a un público adolescente), que van ganando visibilidad y protagonismo estos últimos años.