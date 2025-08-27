Ya hay fecha para la apertura de la nueva tienda Terranova en Zaragoza

TERRANOVA se ha consolidado por su excelente relación calidad-precio, colecciones casual versátiles y una paleta de colores amplia, manteniendo la atención al detalle y básicos renovados cada temporada. Su filosofía resume la apuesta por la creatividad y el entusiasmo, con tiendas pensadas para una experiencia de compra cercana e para todos los gustos y bolsillos.

Desde La Torre Outlet Zaragoza, “seguimos reforzando una mezcla comercial ganadora, con marcas internacionales y una relación calidad-precio muy muy competitiva,” apuntan desde la dirección del centro. “TERRANOVA amplía la oferta de moda para toda la familia y consolida a La Torre Outlet Zaragoza como el destino outlet de referencia en Aragón.”

Este es el día de la apertura

La esperada apertura de Terranova en La Torre Outlet Zaragoza será este Super Jueves 28 de agosto de agosto cargado de ofertas. Esta nueva tienda de más de 800m2 que no dejará a nadie indiferente.

Posado de moles de Terranova. / TERRANOVA

Para celebrar la inauguración, la tienda contará con una promoción especial de apertura durante el 6 de septiembre de un -30% de Cashback para tu siguiente compra. Esto quiere decir que el 30% del importe de tu ticket se te acumulará en el monedero para tu siguiente compra.

Como parte de su evento inaugural, el jueves Terranova contará con premios exclusivos para los primeros 500 clientes. Además, hasta el sábado los peques lo pasarán en grande con un divertido taller de moda recortable y con un pintacaras lleno de estilo.

¿Qué puedes encontrar en la nueva tienda Terranova?

En esta tienda podrás encontrar toda la ropa que te imagines para hombre, mujer y niño. Desde básicos y prendas para el día a día hasta piezas más especiales para esas ocasiones en las que necesitas un look un poco más exclusivo. Ropa, accesorios, calzado, ropa interior y mucho más lo podrás encontrar en Terranova.

Con su apertura en La Torre Outlet Zaragoza, Terranova acerca a los aragoneses una moda joven, fresca y asequible, reafirmando su presencia internacional y sumándose a la variada oferta de más de 70 marcas que hacen de este centro comercial un destino de compras y ocio imprescindible en la región.