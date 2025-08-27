El mejor tomate de España es 'El Zaragozano': "Hace una explosión de sabor en la boca"

Huerto EsVida es un proyecto sin ánimo de lucro en el que su motor principal es intentar recuperar variedades de tomates antiguos, como “El Zaragozano”, galardonado por unanimidad como “mejor tomate de España” este año en la séptima feria nacional del tomate antiguo en Polanco (Cantabria).

Esta variedad de tomate estuvo a punto de desaparecer en los años 80, así lo explica Juan de Huerto EsVida. ”El Zaragozano se llegó a casi perder, no se perdió de todo, porque no era comercial, daba poca producción”.

Aunque en este proyecto "El Zaragozano" no es el único tomate que han recuperado y mantenido, también lo han hecho con El Perón, una variedad del Prepirineo aragonés. “Hemos recuperado El Perón, dos años consecutivos "Mejor Tomate de España”. Desde Huerto EsVida no solo recuperan estas variedades, sino que también hacen una labor de mantenimiento genético del sabor para que no se desvirtúe.

Este propósito no se lleva a cabo solo con tomates, sino también con otros alimentos como sus nuevos ensayos con lechugas antiguas. "Hacemos todo lo que se puede hacer en un huerto ecológico. Todo es ecológico, este cultivo no tiene ningún pesticida, ni nada químico que acompañe a este producto, que también es un valor añadido a nuestro trabajo".

Tomate 'El Zaragozano', un reto personal

Para Juan este tomate ya era un desafío propio, ese fue el primer motivo para recuperarlo y poder tener de nuevo la verdadera variedad de este tomate. “Es un reto personal, ya que es singular para mí este tomate, porque yo lo probé en su día. Yo soy agricultor hace muchos años, y no lo encontraba, entonces todo lo que me vendían como Zaragozano no era”.

Juan junto con Cristina Mayor del Centro de Investigación Agraria de Aragón (CITA), quienes conservaban ocho variedades de este tomate se juntaron para conseguir recuperar esta variedad local. “Ella tenía ocho variedades de este tomate, muy bien conservadas, por supuesto, hablamos y, ella nos dio las semillas para hacer el ensayo”. “Por ello la importancia que tiene la conservación de las semillas, que es un trabajo que no se ve, y a veces las cosas importantes no se ven, como la raíz de una planta”.

Tomates "zaragozanos" / Huerto EsVida

El proceso de recuperación de esta variedad de tomate empezó con las semillas del CITA y la plantación se hizo después en Huerto EsVida. “Lo primero de todo es tener la semilla, todo parte por la semilla, que es lo más importante, y luego ya una vez que haces la prueba de germinación, valoras el poder germinativo de la planta, eso lo hacemos en cubierto, tipo laboratorio, caseta laboratorio de campo, y una vez que ves el poder germinativo, pues lo haces un plantero, con alvéolos o con macetas”.

En concreto para conseguir el "Mejor Tomate de España" se plantaron en Zaragoza ocho variedades, cultivaron 10 plantas de cada una. “Nosotros lo hicimos en maceta, maceta grande, y luego la plantamos en el campo. Las ponemos en un cubierto, o sea, en una especie de estructura, no con plástico, con malla, donde pasa el aire, y no hay problema de condensación, y sombreamos, porque ahora es necesario sombrearlo, para todas las plantas”.

Ese fue uno de los retos a los que estuvieron expuestos, el clima zaragozano en verano. “No es una ciudad que te acompañe en el clima y en las plagas”. Pese a estos pequeños reto, desde Huerto EsVida han conseguido un zaragozano donde lo que más destaca y lo que lo hace especial es su sabor. “Yo el recuerdo que tengo de este tomate, y creo que lo vamos a intentar volver a replicar, es un sabor muy impactante, nada más que lo comes. El sabor es como... Yo lo asemejo al olor de la planta de la tomatera cuando la mueves”. Es un tomate que destaca por ser muy dulce. “Este tomate tiende a ser dulce, pero tiene parte de acidez que hace una explosión de sabor en la boca”