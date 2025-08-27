La reforma de esta importante calle de Las Fuentes ampliará las aceras pero obligará a talar algunos árboles

Con un presupuesto de casi 4 millones de euros y un plazo de ejecución de once meses, el Ayuntamiento de Zaragoza acaba de sacar a información pública la reforma de uno de los ejes más importantes del barrio de Las Fuentes. El documento estará ahora expuesto durante dos semanas para que las partes interesadas y los vecinos puedan presentar alegaciones, pero en él ya se detalla el aspecto que tendrá Doctor Iranzo cuando las máquinas salgan del entorno.

El objetivo de la reforma, según consta en la memoria del proyecto, es conseguir "unos espacios más accesibles mediante la ampliación de las aceras, de forma que se creen itinerarios peatonales más cómodos". Además, se crearán zonas destinadas a la estancia de los vecinos, con bancos y elementos para el descanso, y también se plantarán nuevos parterres para aumentar las zonas verdes. También se mantendrán la mayoría de las plazas de estacionamiento existentes, así como todas las zonas de carga y descarga.

La calle, por tanto, mantendrá una distribución similar, con franjas de aparcamiento a los lados en alguno de sus tramos y con un carril de circulación en toda la longitud de la vía que se va a reformar (entre Silvestre Pérez y Cardenal Cisneros) salvo en la zona comprendida entre Rodrigo Rebolledo y Leopoldo Romeo.

En total, la reforma va a actuar sobre una superficie total de 9.192 metros cuadrados a lo largo de un tramo de casi 500 metros de una calle por la que pasan tres líneas de autobús: el 44, el 30 y la N5. El diseño escogido para esta calle supondrá "mejorar los criterios estéticos en la urbanización por otros más acordes para la zona". Los trabajos, además, también supondrán la renovación de las tuberías de agua potable y saneamiento, "actualmente degradadas", así como de toda la iluminación.

Menos árboles

La ampliación de las aceras podrá realizarse debido a que el carril central de Doctor Iranzo se hará más estrecho. El proyecto contempla también la incorporación de parterres con arbustos, pero también supondrá la tala de casi un tercio de los 104 árboles existentes. En total se van a cortar 37 ejemplares: siete de ellos debido a que su ubicación los hace "incompatibles" con la nueva distribución de la calle y otros 30 debido a que están en "un estado inadecuado" o por tratarse de "especies invasoras". A cambio, se plantarán 28 nuevos árboles en los alcorques que se habiliten.

Con la reforma, el ayuntamiento pretende, además de mejorar la comodidad y estética de la vía, así como los servicios subterráneos, favorecer la ya "interesante vida comercial, así como el tráfico peatonal y vehicular".

Esta actuación se llevará a cabo a lo largo de 2026 junto con otras importantes obras previstas para el año que viene, como son la reurbanización del triángulo del Portillo y las avenidas que lo rodean y las reformas de la avenida Valencia, Doctor Cerrada, el Coso y la plaza San Miguel, entre otras.