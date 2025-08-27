Estos son todos los desvíos del bus urbano de Zaragoza por La Vuelta para el viernes y el sábado
Toda la red se verá afectada y algunas líneas incluso dejarán de prestar servicio
Este sábado llega La Vuelta a Zaragoza con una etapa en la que habrá un circuito por toda la ciudad y que recorrerá barrios como Montañana, Santa Isabel, La Jota, Las Fuentes, el centro, Valdespartera, Delicias o Torrero, por lo que habrá grandes afecciones tanto al tráfico como al bus urbano.
Los cortes comenzarán ya desde el viernes, ya que La Vuelta tiene que instalar tanto la meta como vallar el final de etapa (por donde pasarán dos veces el sábado).
Este viernes, conforme vayan llegando los camiones de La Vuelta (sin horario fijo), se cortarán las paradas de César Augusto junto a la Puerta del Carmen, todas las del Paseo Pamplona y del Paseo María Agustín, y también las paradas de Hernán Cortés, 6 y 35.
A cambio se pondrán paradas en:
- Escrivá de Balaguer sentido Centro para las líneas 21, 22, 23, 31, 32, 33, 34, 51 y 52.
- Escrivá de Balaguer sentido Delicias para las líneas 21, 31 y 52.
- Gran Vía/Paraninfo para las líneas 21, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38, 51 y 52.
Desvío 1
Tiene un horario estimado de 7 a 21.30 horas y corresponde a la zona de la línea de meta, es decir, María Agustín, Paseo Pamplona, General Mayandía, César Augusto y Hernán Cortés; y afectará a las líneas 21, 22, 23, 25, 32, 33, 34, 35, 38, 41, 51 y 52.
Línea 21
- Sentido Miralbueno: desde Paseo Independencia por Gran Vía, Avenida Goya, Anselmo Clavé a Paseo María Agustín.
- Sentido Cosuenda: desde Paseo María Agustín por Anselmo Clavé, Avenida Goya, cambio de sentido en la Estación de la Avenida Goya, Avenida Goya, Gran Vía a Plaza Paraíso.
Línea 22
- Sentido Bombarda: desde Paseo Independencia por Gran Vía, Avenida Goya a Santander.
- Sentido Las Fuentes: desde Santander por Avenida Goya, cambio de sentido en la Estación de la Avenida Goya, Avenida Goya, Gran Vía a Plaza Paraíso.
Línea 23
- Sentido Siglo XXI: desde Plaza Paraíso por Gran Vía, Avenida Goya, Anselmo Clavé a Paseo María Agustín.
- Sentido Parque Venecia: desde Paseo María Agustín por Anselmo Clavé, Avenida Goya, cambio de sentido en la Estación de la Avenida Goya, Avenida Goya, Gran Vía a Plaza Paraíso.
Línea 25
- Sentido Paseo Pamplona: desde Plaza Paraíso a realizar terminal en Paseo Constitución/Ibercaja.
Línea 32
- Sentido Bombarda: desde Paseo Constitución por Gran Vía, Avenida Goya, Anselmo Clavé, Paseo María Agustín, Marie Curie a Conde Aranda.
- Sentido Santa Isabel: desde Paseo María Agustín por Anselmo Clavé, Avenida Goya, cambio de sentido en la Estación de la Avenida Goya, Avenida Goya, Gran Vía a Paseo Constitución.
Línea 33
- Sentido Delicias: desde Plaza Paraíso por Gran Vía, Avenida Goya, Anselmo Clavé, Paseo María Agustín, Marie Curie a Conde Aranda.
- Sentido Parque Venecia: desde Avenida Madrid por Paseo María Agustín, Anselmo Clavé, Avenida Goya, cambio de sentido en la Estación de la Avenida Goya, Avenida Goya, Gran Vía a Paseo Sagasta.
Línea 34
- Sentido Estación Delicias: desde Plaza Paraíso por Gran Vía, Avenida Goya, Anselmo Clavé a Paseo María Agustín.
- Sentido Cementerio: desde Avenida Madrid por Paseo María Agustín, Anselmo Clavé, Avenida Goya, cambio de sentido en la Estación de la Avenida Goya, Avenida Goya, Gran Vía a Paseo Sagasta.
Línea 35
- Sentido Seminario: desde Paseo Independencia por Gran Vía, Avenida Goya a la Avenida Valencia.
- Sentido Parque Goya: desde Fueros de Aragón por Avenida Goya, cambio de sentido en la Estación de la Avenida Goya, Avenida Goya, Gran Vía a Plaza Paraíso.
Línea 38
- Sentido Valdefierro: desde Plaza Paraíso por Gran Vía, Avenida Goya a la Avenida Valencia.
- Sentido Bajo Aragón: desde Fueros de Aragón por Avenida Goya, cambio de sentido en la Estación de la Avenida Goya, Avenida Goya, Gran Vía a Paseo Independencia.
Línea 41
- Sentido Puerta del Carmen: desde Fueros de Aragón por Avenida Goya a la Avenida Valencia, realizando terminal en Avenida Valencia 8.
Línea 51
- Sentido Estación Delicias: desde Plaza Paraíso por Gran Vía, Avenida Goya, Anselmo Clavé a Paseo María Agustín.
- Sentido Miraflores: desde Paseo María Agustín por Anselmo Clavé, Avenida Goya, cambio de sentido en la Estación de la Avenida Goya, Avenida Goya, Gran Vía a Paseo Constitución.
Línea 52
- Sentido Puerta del Carmen: desde Paseo María Agustín por Anselmo Clavé, Avenida Goya, cambio de sentido en la Estación de la Avenida Goya para realizar terminal en Avenida Goya 90.
- Sentido Miralbueno: desde Avenida Goya 90 por Avenida Goya, Anselmo Clavé, Paseo María Agustín, Marie Curie a Conde Aranda.
Desvío 2
Tiene un horario estimado de 9 a 19.00 y ocupa las mismas zonas sumando la Plaza Europa.
Línea 21
- Sentido Miralbueno: desde Paseo Independencia por Gran Vía, Avenida Goya, Anselmo Clavé, Santander, Vicente Berdusán, Avenida Madrid, Rotonda Ciudadanía a la Avenida Madrid.
- Sentido Cosuenda: desde Avenida Madrid por Escrivá de Balaguer, Anselmo Clavé, Avenida Goya, cambio de sentido en la Estación de la Avenida Goya, Avenida Goya, Gran Vía a Plaza Paraíso.
Línea 23
- Sentido Siglo XXI: desde Plaza Paraíso por Gran Vía, Avenida Goya, Santander, Vicente Berdusán, Avenida Madrid, Rotonda Ciudadanía, Avenida Ciudad de Soria, Avenida Puerta Sancho, Pablo Gargallo a Plaza Europa.
- Sentido Parque Venecia: desde Plaza Europa por Diputados, Avenida Madrid, Rotonda de La Ciudadanía, Escrivá de Balaguer, Anselmo Clavé, Avenida Goya, cambio de sentido en la Estación de la Avenida Goya, Avenida Goya, Gran Vía a Plaza Paraíso.
Línea 31
- Sentido Parque Venecia: desde el terminal en Escrivá de Balaguer a Anselmo Clavé.
- Sentido Aljafería: desde Avenida Goya por Santander, Vicente Berdusán, Avenida Madrid a Escrivá de Balaguer donde hará terminal.
Línea 32
- Sentido Bombarda: desde Paseo Constitución por Gran Vía, Avenida Goya, Santander, Vicente Berdusán, Avenida Madrid, Rotonda de La Ciudadanía a la Avenida Madrid.
- Sentido Santa Isabel: desde Avenida Madrid por Escrivá de Balaguer, Anselmo Clavé, Avenida Goya, cambio de sentido en la Estación de la Avenida Goya, Avenida Goya, Gran Vía a Paseo Constitución.
Línea 33
- Sentido Delicias: desde Plaza Paraíso por Gran Vía, Avenida Goya, Santander, Vicente Berdusán, Avenida Madrid, Rotonda de La Ciudadanía a la Avenida Madrid.
- Sentido Parque Venecia: desde Avenida Madrid por Escrivá de Balaguer, Anselmo Clavé, Avenida Goya, cambio de sentido en la Estación de la Avenida Goya, Avenida Goya, Gran Vía a Paseo Sagasta.
Línea 34
- Sentido Estación Delicias: desde Plaza Paraíso por Gran Vía, Avenida Goya, Santander, Vicente Berdusán, Avenida Madrid, Rotonda de La Ciudadanía, Avenida Soria, Puerta Sancho a Pablo Gargallo.
- Sentido Cementerio: desde Diputados por la Avenida Madrid, Rotonda Ciudadanía, Escrivá de Balaguer, Anselmo Clavé, Avenida Goya, cambio de sentido en la Estación de la Avenida Goya, Avenida Goya, Gran Vía a Paseo Sagasta.
Línea 36
- Sentido Picarral: desde Rotonda de La Ciudadanía por Avenida Soria, Puerta Sancho, Pablo Gargallo a Plaza Europa.
Línea 51
- Sentido Estación Delicias: desde Plaza Paraíso por Gran Vía, Avenida Goya, Santander, Vicente Berdusán, Avenida Madrid, Rotonda de La Ciudadanía a la Avenida Madrid.
- Sentido Miraflores: desde Avenida Madrid por Vicente Berdusán, Plaza Roma, Santander, Avenida Goya, cambio de sentido en la Estación de la Avenida Goya, Avenida Goya, Gran Vía a Paseo Constitución.
Línea 52
- Sentido Puerta del Carmen: desde Avenida Madrid por Escrivá de Balaguer, Anselmo Clavé, Avenida Goya, cambio de sentido en la Estación de la Avenida Goya para realizar terminal en Avenida Goya 90.
- Sentido Miralbueno: desde Avenida Goya 90 por Avenida Goya, Santander, Vicente Berdusán, Avenida Madrid, Rotonda de La Ciudadanía a la Avenida Madrid.
Desvío 3
El horario es estimado en función de la duración y es el más corto y variable, ya que afectará solamente a los momentos en los que La Vuelta pase por el recorrido de una línea en concreto. En cuanto el pelotón pase por una zona será reabierta al tráfico, por lo que las afecciones serán de 16.30 a 18.30.
Línea 21
- Sentido Miralbueno: desde Plaza Mozart por Marqués de La Cadena, Puente de La Unión, Sanz Gadea, Comp. Caspe, Miguel Servet, Camino Las Torres (giro autorizado), Tenor Fleta, Avenida Goya, Avenida Valencia, García Sánchez, Unceta a la Avenida Madrid.
- Sentido Cosuenda: desde Avenida Madrid por Vicente Berdusán, Plaza Roma, Santander, Avenida Goya, cambio de sentido en la Estación de la Avenida Goya, Avenida Goya, Gran Vía, Plaza Paraíso, Paseo Constitución, Camino Las Torres, Puente de La Unión, Marqués de La Cadena, Plaza Mozart a Marqués de La Cadena.
Línea 22
- Sentido Bombarda: desde Comp. Caspe, Miguel Servet, Camino Las Torres (giro autorizado), Tenor Fleta, Avenida Goya, Avenida Valencia, San Juan Bosco a Gómez Laguna.
- Sentido Las Fuentes: desde Santander por Avenida Goya, cambio de sentido en la Estación de la Avenida Goya, Avenida Goya, Gran Vía, Plaza Paraíso, Paseo Constitución, Camino Las Torres a Jorge Cocci.
Línea 23
- Sentido Siglo XXI: desde Plaza Paraíso por Gran Vía, Avenida Goya, Avenida Valencia, García Sánchez, Unceta, Añoa del Busto, Avenida Navarra, Rioja, Avenida Expo 2008 a José Atarés.
- Sentido Parque Venecia: desde Plaza Europa por Avenida La Almozara, Puerta Sancho, Avenida Navarra, Vicente Berdusán, Santander, Avenida Goya, cambio de sentido en la Estación de la Avenida Goya, Avenida Goya, Gran Vía a Plaza Paraíso.
Línea 25
- Sentido Paseo Pamplona: desde Carretera Castellón por Ronda Hispanidad, prolongación Tenor Fleta, Paseo Sagasta a Paseo Constitución/Ibercaja.
Línea 28
- Sentido Coso: desde Plaza Mozart por Marqués de La Cadena, Puente de La Unión, Sanz Gadea, Comp. Caspe, Miguel Servet, Camino de las Torres (giro autorizado), cambio de sentido en cruce con Cº Alierta para realizar Terminal en Camino Las Torres 17.
- Sentido Peñaflor: desde Camino Las Torres 17 por Camino Las Torres, Marqués de La Cadena a la Avenida Cataluña.
- Es muy probable que durante 30 – 60 minutos, mientras pase todo el pelotón por Peñaflor, la línea no pueda prestar servicio al no poder desviarse por ninguna calle.
Línea 29
- Sentido San Gregorio: desde Camino Las Torres por Camino Las Torres, cambio de sentido en rotonda de Camino Las Torres con Cesáreo Alierta, Puente de La Unión, Marqués de La Cadena, Valle de Broto a Salvador Allende.
- Sentido Camino Las Torres: desde Salvador Allende por Valle de Broto, Marqués de La Cadena, Puente de La Unión, Sanz Gadea, Comp. Caspe, Miguel Servet a Camino Las Torres (giro autorizado).
Línea 30
- Sentido Plaza Aragón: desde Comp. Caspe por Miguel Servet, Camino Las Torres (giro autorizado), Tenor Fleta, Paseo Sagasta a Paseo Constitución/Ibercaja.
- Sentido Las Fuentes: desde Paseo Constitución/Ibercaja por Paseo Constitución, Camino Las Torres a Jorge Cocci.
Línea 31
- Sentido Parque Venecia: desde Santander a la Avenida Goya.
- Sentido Aljafería: desde Avenida Goya por Avenida Valencia, García Sánchez a Santander donde realizará terminal.
Línea 32
- Sentido Bombarda: desde Plaza Mozart por Marqués de La Cadena, Puente de La Unión, Sanz Gadea, Comp. Caspe, Miguel Servet, Camino Las Torres (giro autorizado), Tenor Fleta, Avenida Goya, Avenida Valencia, García Sánchez, Unceta a la Avenida Madrid.
- Sentido Santa Isabel: desde Avenida Madrid por Vicente Berdusán, Plaza Roma, Santander, Avenida Goya, cambio de sentido en la Estación de la Avenida Goya, Avenida Goya, Gran Vía, Plaza Paraíso, Paseo Constitución, Camino Las Torres, Puente de La Unión, Marqués de La Cadena a la Avenida Cataluña.
Línea 33
- Sentido Delicias: desde Plaza Paraíso por Gran Vía, Avenida Goya, Avenida Valencia, García Sánchez, Unceta a la Avenida Madrid.
- Sentido Parque Venecia: desde Avenida Madrid por Vicente Berdusán, Plaza Roma, Santander, Avenida Goya, cambio de sentido en la Estación de la Avenida Goya, Avenida Goya, Gran Vía a Paseo Sagasta.
Línea 34
- Sentido Estación Delicias: desde Plaza Paraíso por Gran Vía, Avenida Goya, Avenida Valencia, García Sánchez, Unceta, Añoa del Busto a la Avenida Navarra.
- Sentido Cementerio: desde la Estación Delicias por la Avenida Navarra, Avenida Madrid, Vicente Berdusán, Plaza Roma, Santander, Avenida Goya, cambio de sentido en la Estación de la Avenida Goya, Avenida Goya, Gran Vía a Paseo Sagasta.
Línea 35
- Sentido Seminario: desde San Juan de La Peña por Zuriza, Avenida Puente del Pilar, Marqués de La Cadena, Puente de La Unión, Sanz Gadea, Comp. Caspe, Miguel Servet, Camino Las Torres (giro autorizado), Tenor Fleta, Avenida Goya a la Avenida Valencia.
- Sentido Parque Goya: desde Fueros de Aragón por Avenida Goya, cambio de sentido en la Estación de la Avenida Goya, Avenida Goya, Gran Vía, Plaza Paraíso, Paseo Constitución, Camino Las Torres, Puente La Unión, Marqués de La Cadena a la Avenida Cataluña.
Línea 36
- Sentido Picarral: desde Rioja por Rioja, Avenida Expo 2008, José Atarés a Palencia.
- Sentido Valdefierro: desde Sobrarbe por Paseo La Ribera, José Atarés, Puente de La Almozara a Plaza Europa.
Línea 38
- Sentido Valdefierro: desde Carretera Castellón por Ronda Hispanidad, prolongación Tenor Fleta, Avenida Goya a la Avenida Valencia.
Línea 39
- Sentido Vadorrey: desde Miguel Servet por Camino Las Torres, Puente La Unión, Marqués de La Cadena a la Avenida Cataluña.
- Sentido Parque Venecia: desde Avenida Cataluña por Marqués de La Cadena, Puente La Unión, Sanz de Gadea, Miguel Servet, Camino de las Torres (giro autorizado), Cº Alierta a San José.
Línea 40
- Sentido Plaza Aragón: desde San José por Tenor Fleta, Paseo Sagasta a Paseo Constitución/Ibercaja.
- Sentido San José: desde Paseo Constitución por Cesáreo Alierta a San José.
Línea 41
- Es muy probable que durante 30 – 60 minutos, mientras pase todo el pelotón, la línea no pueda prestar servicio al no poder desviarse por ninguna calle.
Línea 42
- Sentido Valle de Broto: desde Rioja por Rioja, Avenida Expo 2008, Avenida Ranillas, José Atarés a Valle de Broto.
Línea 44
- Sentido Miraflores: terminal en Francisco de Quevedo.
- Sentido Actur – Rey Fernando: desde Francisco de Quevedo por Miguel Servet a Diego de Espés.
Línea 50
- Sentido Vadorrey: terminal en Valle de Zuriza.
- Sentido San Gregorio: desde Valle de Zuriza a la Avenida Cataluña.
Línea 51
- Sentido Estación Delicias: desde Cesáreo Alierta por Cesáreo Alierta, Ronda Hispanidad, Tenor Fleta, Avenida Goya, Avenida Valencia, García Sánchez, Unceta, Añoa del Busto a la Avenida Navarra.
Línea 52
- Sentido Puerta del Carmen: desde Camino del Pilón por Camino del Pilón, Avenida Navarra, Avenida Madrid, Vicente Berdusán, Plaza Roma, Santander, Avenida Goya, cambio de sentido en la Estación de la Avenida Goya para realizar terminal en Avenida Goya 90.
- Sentido Miralbueno: desde Avenida Goya 90 por Avenida Goya, Avenida Valencia, García Sánchez, Unceta, Añoa del Busto a la Avenida Navarra.
Línea 53
- Es muy probable que durante 30 – 60 minutos, mientras pase todo el pelotón, la línea no pueda prestar servicio al no poder desviarse por ninguna calle.
Línea 55
- Sentido Valdespartera: desde Avenida La Ilustración por Tomás Lezaun, Los Siete Samuráis, La Isla del Tesoro, La Quimera del Oro a Paseo Los Olvidados.
- Sentido Rosales del Canal: desde Paseo Los Olvidados por Plaza La Bámbola, Todo sobre mi madre, Paseo Los Olvidados, Los Pájaros, La lista de Schindler, Tomás Anzano a la Avenida La Ilustración.
Línea 57
- Sentido Valdespartera: desde Avenida La Ilustración por Tomás Lezaun, Los Siete Samuráis, La Isla del Tesoro, La Quimera del Oro a Paseo Los Olvidados.
- Sentido Rosales del Canal: desde Paseo Los Olvidados por Plaza La Bámbola, Todo sobre mi madre, Paseo Los Olvidados, Los Pájaros, La lista de Schindler, Tomás Anzano a la Avenida La Ilustración.
Línea 58
- Sentido Valdespartera: desde Avenida La Ilustración por Tomás Lezaun, Los Siete Samuráis, La Isla del Tesoro, La Quimera del Oro a Paseo Los Olvidados.
- Sentido Rosales del Canal: desde Paseo Los Olvidados por Plaza La Bámbola, Todo sobre mi madre, Paseo Los Olvidados, Los Pájaros, La lista de Schindler, Tomás Anzano a la Avenida La Ilustración.
Circular 1
- Sentido Las Fuentes: desde Puente de la Unión por Sanz Gadea, Comp. Caspe, Miguel Servet a Camino de la Torres (giro autorizado).
Circular 3
- Sentido Las Fuentes: desde Compromiso de Caspe por Miguel Servet, Camino Las Torres (giro autorizado), Juan Pablo Bonet, Mariano Barbasán, Tomás Bretón, García Sánchez, Unceta, Avenida Madrid, Rioja, Avenida Navarra, Estación Delicias, Avenida Navarra, Avenida Madrid, Vicente Berdusán, Santander, Avenida Goya, Tenor Fleta, Cristóbal Colón, Camino Las Torres, Jorge Cocci, Compromiso de Caspe, Salvador Minguijón a Echegaray y Caballero.
Circular 4
- Sentido Paseo la Ribera: desde Camino las Torres por Camino Las Torres, Jorge Cocci a Compromiso de Caspe.
