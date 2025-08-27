Tres asociaciones de La Almozara rechazan de forma conjunta el proyecto de centro deportivo en el barrio
"La alcaldesa no está atendiendo a las reivindicaciones reales de los vecinos", denuncian
Tres asociaciones vecinales de La Almozara han mostrado su rechazo, a través de un comunicado conjunto, al proyecto para construir unas piscinas en el barrio impulsado por el Gobierno municipal del PP. Según estas entidades, la alcaldesa no está atendiendo a "las reivindicaciones reales de los vecinos, que son unas piscinas municipales de verano, unas piscinas exteriores, no otro centro deportivo privado".
Las organizaciones que firman este comunicado son las asociaciones de vecinos Avenida Navarra, Ebro Almozara y Aljafería y, entre los argumentos que utilizan está la ocupación de un terreno que debería servir para el tránsito y estancia peatonal para levantar un spa y un gimnasio a cambio de regalar un "negocio lucrativo durante 75 años a costa del suelo de todos".
El proyecto de piscinas de La Almozara, que se acaba de licitar, incluye unas piscinas exteriores y también instalaciones bajo techo. Serán construidas y explotadas por una empresa privada pero los precios de las piscinas serán los mismos que los de la red municipal. Aun así, las asociaciones critican que se haya optado por esta fórmula que supone la externalización de la gestión del recinto.
"Los vecinos queremos que esa parcela se mantenga como una zona verde de acceso libre, no queremos más edificaciones y denunciamos el impacto paisajístico sobre La Aljafería", denuncian, pese a que la situación de las piscinas se encuentra más alejada que la de algunos edificios de viviendas. Otras entidades del barrio, a diferencia de estas tres, sí que han mostrado su apoyo al proyecto tal y como se ha presentado aunque también pongan reparos a la fórmula del derecho de la cesión de superficie durante 75 años a una empresa privada. Sin embargo, según defendió la alcaldesa la semana pasada, esto va a permitir construir un equipamiento y ofrecer un servicio público con precios reducidos sin que el consistorio tenga que invertir "ni un euro".
