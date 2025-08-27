Zaragoza celebra la XII edición del Birragoza con más de 150 cervezas artesanas

Zaragoza vuelve a convertirse en la capital cervecera con la XII edición de Birragoza, el Festival de Cerveza Artesana de la ciudad, con más de 150 cervezas nacionales e internacionales durante los días 29 y 30 de agosto, además de una amplia de programación de actividades, gastronomía y música en directo.

Birragoza nació en 2012, cuando la cerveza artesana apenas comenzaba a despuntar en España, y desde entonces se ha consolidado como un punto de encuentro anual entre productores, profesionales y aficionados, contribuyendo a la expansión de esta cultura en la ciudad.

El evento organizado por Cervezas Artesanas Lupulus y el Ayuntamiento de Zaragoza, en colaboración con la Asociación Birriamigos y el Centro de Historias, busca dar a conocer la cultura cervecera artesana con una propuesta variada para todos los gustos.

Los estilos van desde lagers hasta imperial stouts, pasando por lambics y sidras naturales, con opciones sin gluten, veganas, vegetarianas y sin alcohol.

“Hay una amplia variedad de cervezas para todos los gustos, incluso para la gente que piensa que no le gusta la cerveza, pues hay estilos más dulces, ácidos o afrutados…”, ha explicado en la presentación el director del festival, Sergio Ruiz.

Durante las dos jornadas, los asistentes podrán degustar en el Centro de Historias directamente las elaboraciones de los productores, participar en catas guiadas por el sumiller Guillem Laporta y disfrutar de una variada oferta gastronómica.

"La suerte es que te sirven directamente los cerveceros, están en el puesto y es importante poder intercambiar con ellos, que te cuenten de primera mano las diferencias y características de cada cerveza", ha explicado Ruiz.

El festival mantiene su formato habitual con una entrada libre, pero para consumir es necesario adquirir un "pack de bienvenida" con vaso oficial y consumición incluida por 6 euros, recargable en todos los puestos.

Entre las cerveceras participantes figuran nombres internacionales como Brasserie de La Senne y Brasserie de Rulles (Bélgica), junto a firmas nacionales como Soma Beer, Dougall’s, Garage Beer Co., Cierzo Brewing, Cervezas Tensina, la zaragozana El Bandido Cucaracha o el proyecto local Mononoke Café.

La programación contará con actuaciones musicales de Rastaul, con funk, bossa nova y afrobeat, sesiones de Papa Frita Deejays y DJ Monkey Loops, que durarán desde las 12.00 hasta las 00.00 horas.