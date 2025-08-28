Atención Primaria: la falta de personal obliga a cerrar los sábados el centro de salud de Valdespartera

Este 30 de agosto será el último sábado que el centro de salud de Valdespartera de Zaragoza ofrecerá atención urgente a sus pacientes debido a la falta de personal. Al menos, por ahora. Así lo anuncia un cartel colgado esta semana en la puerta y también una publicación en su cuenta de Instagram que ya acumula más de una treintena de comentarios: "¡Atención! A partir del 1 de septiembre, el PAC (Punto de Atención Continuada) dejará de prestar servicio los sábados por la mañana".

Como alternativa, se detalla que las atenciones urgenteslos sábados se atenderán en el centro de salud de Sagasta, que "facilitará atención indemorable los sábados y domingos de 9.00 a 20.00 horas". Desde el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón confirman que este cierre llega por "falta de profesionales médicos para cubrir los turnos" desde hace varias semanas.

El centro de salud de Valdespartera prestaba atención urgente los sábados por la mañana, en concreto de 9.00 a 15.00 horas. Según explican desde el Departamento de Sanidad, este arrastra desde hace semanas una falta de personal por "vacantes no cubiertas, aumento de bajas laborales y falta de sustitutos", con la consecuencia de que no se logra cubrir los turnos de Atención Continuada, es decir, la que se presta fuera del horario habitual (en este caso, los sábados por la mañana).

La situación ha llevado así al cierre, a partir de este septiembre, del PAC del centro de salud, al que acuden los vecinos de Valdespartera pero también, según matizan profesionales sanitarios del mismo, los de Casablanca y Seminario. Desde el 1 del próximo mes, y en el caso de requerir atención en fin de semana, todos ellos deberán acudir al PAC de Sagasta, que es la solución que han propuesto desde Sanidad "con el objetivo de asegurar la calidad asistencial y de organizar los recursos disponibles de forma más eficiente, así como de proteger al personal sanitario de situaciones de sobrecarga".

Desde la consejería que dirige José Luis Bancalero explican que "se ha considerado que la medida más adecuada" es que sea el centro de salud de Sagasta el que asuma esta asistencia ya que, matizan, "por su actividad puede hacerse cargo de la atención de estos pacientes de forma adecuada".

Por su parte, fuentes del personal de Valdespartera comparten que este escenario se ha generado a lo largo de agosto, por lo que ya temían una situación así. Con todo, apuntan que fue la semana pasada cuando recibieron la información del cierre del PAC que llegaba por una "reorganización de recursos humanos".

Por eso, ante esta novedad y ahora que la ciudad retoma la actividad con la vuelta a la rutina, han comunicado el cierre a través de todos sus canales -redes sociales, boca a boca, carteles informativos, etc.- para que la población esté al tanto de la situación. Las mismas fuentes subrayan que esta decisión es externa al centro de salud ya que "la gestión de los PAC la hace la Dirección de Atención Primaria".

El cierre de este PAC llega un mes antes de que se empiece a aplicar, según lo anunciado, el segundo de los cambios en relación a la Atención Continuada en Zaragoza, que consiste en que esta pase a prestarse, a partir de octubre, en los centros de especialidades médicas en lugar de en los centros de salud.

El primer cambio, el relativo a los horarios, fue aprobado en junio (día 11) por el Consejo de Gobierno después de meses de intensas polémicas. Esta modificación se empezó a aplicar el día 17 del mismo mes, tras su publicación en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), y establecía que la Atención Continuada se prestaría a partir de las 15.00 horas (en vez de a las 17.00 horas) y hasta las 20.00 horas. Sin embargo, también este horario se modificará en octubre, cuando entre en vigor la reorganización de las urgencias de tarde en la capital aragonesa. Así, además de en otra ubicación, la Atención Continuada será de 15.00 a 22.00 horas entre semana (de lunes a viernes) y de 9.00 a 21.00 horas sábados y domingos.