Los Bomberos de Zaragoza trasladan "cuidadosamente" una colmena de 20.000 abejas desde el recinto ferial a un lugar seguro

Muchas son las funciones que tienen asignadas los Bomberos de Zaragoza. Su desempeño es crucial tanto en situaciones críticas como en otras más cotidianas en las que su presencia es igualmente importante. Es el caso de una actuación que ha llevado a cabo este jueves la Unidad de Rescate y Recuperación Animal (URRA) del cuerpo, que ha tenido que acudir al recinto ferial de Valdespartera tras el hallazgo de una colmena en la que vivían más de 20.000 abejas.

El aviso lo habían dado varios vecinos que, en los últimos días, se habían percatado de la presencia de esta colmena que, por otro lado, ya llevaba tiempo instalada en el subsuelo, en una arqueta de electricidad situada un extremo del recinto ferial próximo a Valdespartera, cerca de una zona de esparcimiento canina.

Tras una primera inspección, los bomberos han constatado que la estructura interior de la colmena había colapsado, motivo por el cual las abejas estaban más alteradas, lo que hizo más evidente su presencia, lo que puso en alerta a los vecinos, que decidieron llamar al ayuntamiento.

Dada la importancia de las abejas para los ecosistemas, los bomberos han recogido "cuidadosamente" a todo el enjambre, que han instalado en un nuevo hogar para ser trasladadas después a un apiario. Aunque habitualmente este tipo de trabajos suele realizarse en altura, la dificultad en esta ocasión ha sido justo la contraria, al tratarse de un enjambre bajo el nivel del suelo y en una conducción estrecha.