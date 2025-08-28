Ya hay fecha para la reapertura de una mítica churrería del barrio de San José.

Churrería Chocolatería Satur cuenta ya los días para su esperada reapertura. Son muchos los zaragozanos y vecinos que esperan volver a desayunar un delicioso chocolate con churros en uno de los locales más queridos del barrio de San José de Zaragoza, fundado en 1977 con una receta artesanal de productos que, a fecha de hoy, sigue conquistando a los paladares más exigentes.

Tras permanecer cerrado por obras desde mediados de julio, la Churrería Chocolatería Satur reabrirá el próximo lunes, 1 de septiembre, con una profunda transformación: un local totalmente reformado y una imagen corporativa renovada que marcan el inicio de una nueva etapa para este histórico negocio.

Reforma y nueva imagen

La reapertura de Churrería Chocolatería Satur llega con un cambio doble. Por un lado, el local ha sido reformado de forma integral, ganando en luminosidad, amplitud y calidez para ofrecer un espacio más acogedor y funcional a los clientes.

Por otro, el establecimiento estrena una nueva imagen corporativa que va más allá de lo estético: nuevo logotipo, gama de colores, tipografía y una web renovada (churreriasatur.com) que refuerza la conexión con sus clientes, tanto en el barrio como en el entorno digital.

“Queremos que se note que es el Satur de siempre, pero actualizado. La esencia no cambia: artesanía, calidad y cercanía. Si bien, ahora lo acompañamos con una imagen más moderna, que refleja lo que somos a día de hoy”, destaca su propietario, José Miguel Ruiz.

Una nueva etapa sin perder su esencia

Con más de 45 años de historia, la Churrería Chocolatería Satur encara esta nueva etapa con la misma filosofía con la que nació en 1977: ofrecer un producto de calidad, elaborado con cariño y tradición.

El chocolate con churros sigue siendo su seña de identidad, pero la variedad de la carta —que incluye repostería, tostadas, salados, granizados o batidos artesanales— y la posibilidad de hacer pedidos online o a domicilio hacen de Satur un referente que va mucho más allá del barrio de San José.

Casi medio siglo ofreciendo productos artesanales

Fundada en 1977 por Saturnino, un madrileño que se instaló en Zaragoza con su familia, Satur nació en un pequeño local del número 123 de la avenida San José, para trasladarse poco después al 124, donde continúa hoy. Su receta artesanal de churros y el chocolate tradicional pronto conquistaron al vecindario y, con el paso del tiempo, a clientes de toda la ciudad.

En 2004, la familia Ruiz recogió el testigo con la jubilación de Saturnino, ampliando la carta con porras, bollería, batidos y granizados. En los últimos años, se han sumado el servicio a domicilio, la presencia en plataformas digitales y, en 2023, la tienda online propia. Todo ello ha consolidado a Satur como uno de los locales más populares y mejor valorados de Zaragoza.

Horario y localización

La Churrería Chocolatería Satur se encuentra en la avenida de San José, 124, en Zaragoza. Su horario es de 6.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas, de lunes a domingo.

El local ofrece también servicio para llevar y a domicilio, con pedidos online disponibles en su página web.