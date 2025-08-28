Llega un nuevo kebab al centro de Zaragoza: el influencer Lak Montes y el chef Álex Viñal se unen en Mak Dürüm

Mak Dürüm, el nuevo proyecto que une al fenómeno de redes sociales Lak Montes con el talento del chef Álex Viñal (Grupo Nola), está a punto de abrir sus puertas en pleno centro de Zaragoza.

Todo empezó con una idea que rondaba la cabeza de Lak Montes: "Me encanta el concepto del kebab, pero quería crear algo que enamora por ingredientes y aspecto y dotar de excelencia a algo tan 'street food' como este producto. La chispa saltó durante la gira de The Champions Burger, cuando conoció a Álex Viñal, recién galardonado como Fenómeno Gastronómico en los Premios Con Mucho Gusto 2025.

"Fue como hacer 'match' en versión gastronómica", bromea Lak. "Álex tiene la técnica de chef y yo entiendo lo que la gente quiere de verdad. Juntos hemos creado algo que va a sorprender a todo el mundo."

Mak Dürüm promete ser "rompedor" en todos los aspectos. Más allá de ofrecer los clásicos, el concepto incluye creaciones adicionales y sorpresas mensuales. "Nuestra idea es que cada mes habrá sorpresas”, adelanta Montes.

El proyecto busca dirigirse a un público amplio y familiar, desde jóvenes hasta abuelos. "Mi idea es cambiar el concepto que tiene la gente sobre el kebab. Conseguir que todo el mundo diga: mi abuela puede ir al kebab", explica Lak.

La elección de Zaragoza como ciudad de lanzamiento no es casualidad. "Es la cuarta ciudad de España, y Álex me explicó que aquí todos los negocios se empiezan. Si sale bien, la expansión es natural", revela Montes. Además, existe un componente personal: la familia materna del influencer tiene raíces aragonesas, convirtiendo este proyecto en "un guiño a casa".

El experto en kebabs de toda España

Lak Montes no habla por hablar. Ha recorrido España de punta a punta probando kebabs en más de 40 paradas, visitando las 52 ciudades y comunidades. "He probado un 70% largo de todos los kebabs de España, siempre buscando los mejores", asegura.

Como creador de contenido, Montes ha desarrollado una capacidad única para "convertir lo que sea en kebab", desde tortillas hasta croquetas, conectando con audiencias tanto gastronómicas como generalistas.

"El año pasado tuvimos una experiencia puntual con un kebab de ternasco que nos dio tantas alegrías al convertirse en un bestseller gastronómico", explica Viñal. "Esa experiencia me confirmó el potencial que tiene este producto cuando se trabaja con calidad y técnica".

Para el chef aragonés, la colaboración con Lak marca un punto de inflexión: "Lo que aporta Lak es fundamental: su conocimiento profundo del producto y su comprensión de los nuevos consumos. Él sabe perfectamente qué busca la gente hoy en día, y yo puedo aportar la técnica y la excelencia gastronómica. Es una combinación que promete mucho."

"Trabajar con Álex es como tener un GPS para no perderte en este mundo", reconoce Lak. "Me está enseñando que montar un restaurante no es solo hacer buena comida, sino pensar en mil detalles que yo ni imaginaba."

Apertura inminente

Aunque la fecha exacta permanece en secreto, los socios confirman que la apertura es "inminente". "Llevamos meses de trabajo para prepararlo todo. Hay mucho trabajo detrás y sobre todo mucho mimo en los detalles", reconoce Montes.

Mak Dürüm se prepara para convertirse en la nueva referencia del kebab en España, comenzando su aventura desde el corazón de Aragón. Estará situado en la calle Francisco Vitoria, 31.