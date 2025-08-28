La Olla Comunitaria del Gancho pide ayuda para conseguir alimentos: "Nos hemos quedado sin excedentes de MercaZaragoza porque ahora no hay voluntarios que los entreguen"

La labor invisible de los voluntarios es la que permite a las entidades solidarias poder ayudar a decenas de personas cada día en Zaragoza. Pero el tiempo no es ilimitado y, después de muchos años, la gente debe pasar el testigo para continuar con esa cadena de solidaridad. En ese impás de tiempo, entre que se van unos y llegan otros, las necesidades no amainan, y esa es en la encrucijada en la que está ahora inmersa la Olla Comunitaria, una red de apoyo vecinal que cada sábado reparte decenas de kilos de comida desde el corazón del barrio del Gancho, y que antaño ejercía su labor desde el antiguo instituto Luis Buñuel.

"Nos hemos quedado sin excedentes", alerta una de las voluntarias de esta red, María Zambrano, que junto a otros vecinos del barrio ha iniciado una campaña para conseguir donaciones de latas de productos no perecederos que poder repartir entre las personas que acuden al local de la asociación vecinal Lanuza Casco Viejo cada sábado. El bar Pollería San Pablo, en la calle San Pablo, y Frutas Javi y Silvia, un puesto de detallistas del Mercado Central, ya están colaborando con esta iniciativa y se han instaurado como puntos de recepción de todas las donaciones.

Pero, ¿por qué se ha dado ahora esta urgencia? Hasta este mismo verano, la Olla Comunitaria, así como otras entidades solidarias, obtenían fruta y verdura fresca de los excedentes que donaban los mayoristas en MercaZaragoza. Esa labor estaba coordinada por el Banco de Alimentos de Zaragoza y la realizaban dos voluntarios, Ángel y Alfredo, que cada viernes acudían de forma altruista hasta la plataforma agroalimentaria a las 5.00 de la mañana para poder recoger kilos y kilos de productos que después repartían a partes iguales entre las distintas asociaciones que acudían a ellos.

"Pero después de muchos años Ángel y Alfredo han culminado con su labor. Se despidieron el día 8 y a día de hoy ya no nos quedan excedentes", lamenta Zambrano. Así, "hasta nuevo aviso", la Olla Comunitaria y otras tantas entidades no pueden recoger los excedentes que donan los puestos de MercaZaragoza porque no hay voluntarios que se encarguen de ello. Es por eso que, a cambio, han organizado esta recogida de productos no perecederos, ya que no tienen capacidad para conservar y guardar fruta y verdura. Antes, como se la entregaban el viernes y la repartían el sábado, sí que era posible . "A falta de fruta y verdura podemos ayudar a la gente y que por lo menos tenga para cenar un bocadillo de sardinas", explica la mujer.

En su tarea, Zambrano agradece la inestimable ayuda de Ángel y Alfredo hasta ahora y también del Banco de Alimentos, que les sigue donando productos secos, leche y otros alimentos que la Olla sigue repartiendo cada sábado. Cada fin de semana entregaban paquetes de comida a entre 100 y 150 personas que, en muchos casos, dependen de ellos para poder completar el carro de la compra. "Vienen muchas personas mayores que no se podían permitir comprar fruta porque con la pensión no les llega. Hay gente en el barrio que apenas cobra 600 euros y que viven de alquiler", detalla Zambrano. Estas semanas, además, alerta Zambrano, el comedor social del Carmen está cerrado por mantenimiento, por lo que son más las personas que acuden hasta la calle San Pablo en busca de ayuda.

Hasta ahora, cada viernes, gracias a la labor de los voluntarios del Banco de Alimentos y MercaZaragoza, la Olla Comunitaria contaba con "15 o 20" cajas de fruta y verdura fresca cada sábado. "Repartíamos un kilo por persona para pasar la semana". Ahora, esta y otras entidades solidarias esperan que alguien se anime a rellenar el hueco que han dejado Ángel y Alfredo. Deben ser jubilados, dispuestos a madrugar sin cobrar a cambio de ayudar a decenas de persona cada fin de semana.