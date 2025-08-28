Estas son las únicas cuatro piscinas de Zaragoza que no cerrarán la semana que viene

La temporada de piscinas municipales de Zaragoza está a punto de llegar a su fin. Este domingo 31 de agosto será el último día de apertura para la mayoría de centros municipales, en concreto 18 de las 22 que hay en total en la capital aragonesa.

Sin embargo, no todas lo harán. Hay cuatro que seguirán con sus puertas abiertas y con todos los servicios durante una semana más, del 1 al 7 de septiembre para coger el rebufo del verano por si hay personas que quieren apurar los últimos baños del periodo estival.

El tiempo es posible que no acompañe en exceso, ya que se espera que los termómetros no lleguen a los 30 grados de máxima e incluso algún día hay previsión de lluvia, pero aun así se puede disfrutar en la piscina de muchas maneras.

Las piscinas que se mantendrán abiertas son las del Actur, Alberto Maestro, Delicias y La Granja, que permanecerán hasta el próximo domingo 7 de septiembre, cuando ya cerrarán sus puertas hasta la temporada que viene.